Vaníček jde z Bohemians do Jablonce, v Ďolíčku to zkusí zaseklý pistolník

Čilý ruch na trase Jablonec – Praha pokračuje. Tentokrát však není startovní či cílovou adresou Eden ani Letná, nýbrž Ďolíček. Odtamtud se na sever stěhuje třiadvacetiletý záložník Antonín Vaníček, jenž do třetího týmu uplynulého ročníku odchází na roční hostování. Pokud se tohle angažmá vydaří, mají ho Severočeši pojištěného opcí. Opačným směrem naopak poputuje útočník Jan Chramosta, jenž v Jablonci jen paběrkoval.

O pravděpodobném přesunu Vaníčka již server iSport.cz informoval dříve, nyní se jeho stěhování na sever Čech finalizuje. Šikovný středopolař byl v Bohemians od deseti let, v áčku nyní kroutil čtvrtý rok a chtěl změnit dres.

Dostal se i do reprezentace do 21 let, se kterou se jako starší hráč rozloučil na letošním mistrovství Evropy. V poslední ligové sezoně odehrál sedmadvacet zápasů a vstřelil jeden gól. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 99 utkání, stovku tak nabere v jiném zelenobílém dresu, než byl dosud zvyklý.

Chramosta se ve Vršovicích pokusí o další ligový restart. V minulém ročníku platil někdejší velký talent z Mladé Boleslavi za věčného náhradníka, který hlavně přes úderku Martin Doležal – Ivan Schranz neměl šanci. V jabloneckém dresu strávil třicetiletý útočník na hřišti pouhých 74 ligových minut.