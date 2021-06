První FOTO: Plavšič jde do Slavie! Srb mění pražská „S“, způsobil poprask

Jedna z nejtřaskavějších přestupových kauz posledních let doběhla do svého finále. Jak informoval server iSport.cz jako první už v pondělí 3. května, křídelník Srdjan Plavšič po skončení sezony zamával Spartě a coby volný hráč se přesunul do Slavie. Mistr o tom ve čtvrtek oficiálně informoval, balkánský fotbalista v Edenu podepsal dlouhodobou smlouvu s platností od 1. července.

Bylo z toho pořádné haló, když informace o chystaném přesunu Srdjana Plavšiče ze Sparty do Slavie spatřila světlo světa. Fanoušci obou největších českých klubů v ten moment neřešili nic jiného, byla to událost číslo jedna.

Velmi rychle na informace serveru iSport.cz reagoval i samotný hráč. „Ahoj fanoušci, můžu povědět, že se Slavií jsem smlouvu nepodepsal, ani jsem s nimi nejednal o žádné nabídce. Jednáme se Spartou, jestli bude nový kontrakt. Děkuju za podporu,“ napsal srbský fotbalista na svém Instagramu.

To samé opakovaně řekl i svým tehdejším spoluhráčům ve sparťanské kabině. Postupem času ale začalo vycházet najevo, že je vše trochu jinak. Nyní je to oficiálně potvrzené. Plavšič se stal po Ivanu Schranzovi druhou letní posilou sešívaných.

V uplynulých týdnech byl přitom Plavšič v médiích a na sociálních sítích spojován s celou řadou klubů. Zájem měly mít španělský Cádiz, polská Legia Varšava či řecký Panathinaikos. To ovšem podle informací iSport.cz byly pouze jakési zákulisní hry, se Slavií byl totiž Plavšič dávno domluvený.

To ostatně rozklíčovala i Sparta, která před ligovým duelem s Baníkem (9. května) postavila hráče mimo nominaci. O pár hodin později pak zvěstovala to, co se už delší dobu vědělo.

„Agent Srdjana Plavšiće oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi ACS a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena. Plavšić po 30. 6. 2021 nebude pokračovat v rudém dresu,“ informoval letenský klub na svém Twitteru 11. května.

Od té doby se už prakticky čekalo pouze na to, kdy třaskavý přesun oficiálně potvrdí i samotná Slavia. Tak se nyní stalo. Čerstvý kontrakt začne platit 1. července.

„Srdjan je stále mladý hráč s velkým potenciálem, který věříme, že u nás naplno uplatní. Jedná se o hráče, který splňuje požadavky trenérů. Věřím, že dobře zapadne do našeho klubu a společně dosáhneme dalších úspěchů. Přeji mu, aby se mu podařila aklimatizace na hřišti i mimo něj,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

V podobném duchu hovořil i samotný hráč, jenž přišel do Čech v létě 2017. Za Spartu dohromady odehrál 101 zápasů s bilancí 10 branek a 18 asistencí.

„Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a abych vyhrával co nejvíc trofejí. Snem je účast v Lize mistrů. Do každého tréninku a zápasu dám svoje maximum, budu všechno dělat na sto procent,“ slíbil Plavšič fanouškům.