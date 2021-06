Další plzeňský mohykán končí kariéru. Hořavu nepustí dál zdraví

Bývalý fotbalový reprezentant a trojnásobný ligový šampion Tomáš Hořava ukončil ve 33 letech kariéru, jak už nedávno web iSport.cz informoval . Nedlouho po avizovaném odchodu z Viktorie Plzeň, kde strávil posledních osm let, to řekl v rozhovoru s MfDNES. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní potíže, Hořava trpí artrózou kolena třetího stupně.

„Problémy mám celou kariéru. Roky hraji s bolestí, pod práškama, každý trénink i zápas jsem koleno musel tejpovat. Už nechci tu bolest dál absolvovat. Nemělo by to ani moc smysl. Limituje mě to, je čas skončit,“ řekl listu Hořava.

Brněnský rodák v tomto týdnu skončil po vypršení smlouvy v Plzni. S Viktorií vybojoval tituly v letech 2015, 2016 a 2018, získal s ní i český Superpohár (2015) a dvakrát si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. V uplynulé sezoně, v níž Západočeši obsadili páté místo, ale nastoupil pouze do devíti ligových zápasů. Za národní tým si připsal 14 startů a tři góly.

Superpohár a také Český pohár získal i s Olomoucí (2012), ve které v roce 2006 zahájil profesionální kariéru. Za oba kluby odehrál dohromady v nejvyšší soutěži 329 utkání a zaznamenal 41 branek.

Ještě uvažoval o návratu k Hanákům, ale zdravotní stav mu to neumožní. „Samozřejmě bych byl rád, kdybych se mohl vrátit do Olomouce ještě kopat. Tak jsem si to představoval, ale ne vždy vyjde všechno, co si naplánujeme. Holt se s tím musím smířit,“ konstatoval Hořava. Svoji další budoucnost vidí v trénování mládeže. „To by se mi líbilo. Přemýšlím o tom, že bych si založil fotbalovou školu, nabízel dětem trénování. Věnoval jsem se tomu už v Plzni,“ dodal.