Liga schválila Příhodu a k němu vybrala Bártu. Královce ani Jílka ne

Nejpozději ve čtvrtek se Radek Příhoda oficiálně stane předsedou komise rozhodčích. Liga jednohlasně schválila příslušný návrh výkonného výboru fotbalové asociace, který celý proces završí formálním potvrzením. Větší debaty Ligová fotbalová asociace vedla kolem člena, kterého právě ona do Příhodovy komise nominuje.

Nakonec se jím rovněž jednohlasně stal Tomáš Bárta, který působil už v předchozích rozhodcovských komisích. Radek Příhoda o něj stál, konečné slovo však měly ligové kluby.

Ještě před jednáním Ligového grémia, tedy setkáním všech profesionálních klubů, proběhlo zasedání Ligového výboru ve složení Dušan Svoboda, Adolf Šádek, Václav Brabec, Tomáš Bůzek, Dariusz Jakubowicz a Petr Heidenreich.

Zasedání mělo dva díly. Nejprve v úterý odpoledne, poté ve středu před obědem. Kromě Bárty se řešila další tři jména.

Pavel Královec, Jan Jílek a Jiří Moláček. Poslední jmenovaný byl patrně favoritem Dušana Svobody a Adolfa Šádka, ústředního dua LFA.

Především první dvě jména dráždila. Za oběma lze totiž číst spojení s Romanem Berbrem. Královcův „Suchej hajzl“ ve finále Mol Cupu mezi Libercem a Spartou každý zná, Jílek zase dlouhá léta navzdory pozdějšímu odcizení patřil do Berbrova tábora. V Jílkově případě navíc platí, že jeho jmenování do komise by vyvolalo bouři v Jihočeském kraji, kde se „proreformním“ silám podařilo tohoto funkcionáře sesadit z čela krajského fotbalového svazu.

A takové pozdvižení není v zájmu nového předsedy asociace Petra Fouska, který ovšem jasně říká, že do složení komise nechce a nebude nijak zasahovat.

To však už není třeba řešit, protože zvítězil Tomáš Bárta. Má se však za to, že se v jeho případě může jednat o jakési překlenovací období, než ho do budoucna vystřídá Jiří Moláček. Renomovaný chirurg se těší plošné důvěře, byť je z Plzně a na jeho angažování má zájem Adolf Šádek.

Jaké budou příští kroky? Radek Příhoda brzy oznámí složení své pětičlenné komise. Co je jisté, kromě něj a Tomáše Bárty v ní na pozici místopředsedy zasedne také Libor Kovařík, někdejší elitní sudí a muž, který se otevřeně vzepřel Romanu Berbrovi.

Celý tým pak zanedlouho představí novou listinu sudích.