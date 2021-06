Tři hráči Sparty trénují jinde. Lischka zahájil v Baníku, Havelka v Liberci

Trio sparťanských fotbalistů má povolení připravovat se s jinými prvoligovými kluby. Jak již informoval deník Sport, stoper David Lischka by měl v Ostravě působit na hostování s opc í, do Liberce má rovněž na hostování namířeno záložník Filip Havelka a obránce Daniel Horák absolvuje v Teplicích dvoutýdenní testy. Pražané o tom informovali na twitteru.

Třiadvacetiletý Lischka přestoupil do Sparty z Jablonce v létě 2019. I vinou zranění však za letenský tým odehrál během dvou sezon pouze 19 ligových zápasů. "Jsem rád, že jsem mohl začít přípravu v Baníku, i když hostování ještě není formálně dotaženo. Vždycky je lepší začít s přípravou tam, kde hráč bude následně působit. Věřím, že vše dopadne, jak má," citoval web Baníku Lischku.

"Děkuji Spartě, že nám to umožnila. Podmínky příchodu Davida Lischky do Baníku finalizujeme a věřím, že vše v nejbližších dnech dotáhneme do konce," uvedl sportovní ředitel ostravského celku Alois Grussmann.

Třiadvacetiletý Havelka už v Liberci působil v ročníku 2017/18, další tři sezony strávil v Českých Budějovicích. Za Spartu dosud odehrál čtyři ligová utkání. Stejně jako u Lischky se i Havelkův přesun do Slovanu formálně dolaďuje.

Dvacetiletý Horák si v červnu loňského roku odbyl v dresu Pražanů premiéru v nejvyšší soutěži, další start však za ně nepřidal. V uplynulém ročníku hostoval v druholigové Jihlavě.

Ostrava, Liberec i Teplice stejně jako další mužstva začínají letní přípravu dnes. Sparta ji jako první ligový tým zahájila už minulý týden.