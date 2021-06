Kde bude hrát kanonýr Necid? Zájem o něho mají tři kluby, mezi nimi Baník

Tomáš Necid slaví svou trefu do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Když loni v říjnu přicházel do pražských Bohemians, bylo to vlastně takové angažmá na dobu neurčitou. Respektive výhodná vzájemná výpomoc. Fotbalový kanonýr Tomáš Necid byl po ukončení štace v nizozemském Den Haagu volným hráčem a zelenobílý dres oblékl s tím, že pokud dorazí v zimě či v létě zajímavá nabídka, nejlépe ze zahraničí, půjde možná o dům dál. Zatímco v polovině sezony se taková alternativa nenaskytla, nyní to může být jinak. Byť v rámci českých hranic.

Necid rozšířil zajímavou útočnou letku, jež se v Ďolíčku sešla. Spolu s ním měl trenér Luděk Klusáček najednou nebývale široký výběr. Vedle Necida mohl sáhnout po Matěji Pulkrabovi, Davidu Puškáčovi, Ibrahimu Keitovi, Pavlu Osmančíkovi, Ibrahimu Keitovi či Michaelu Ugwuovi. Necid si nakonec připsal ve FORTUNA:LIZE sedmadvacet startů, vstřelil pět gólů a jednou asistoval. Bilanci mohl mít lepší, kdyby proměnil dvě penalty.

Do ciziny ho to táhne i nadále, ale situaci sondují hlavně tuzemské kluby. O Necidovo setrvání v kádru stojí nadále Bohemians, vedle nich kolem útočníka krouží Mladá Boleslav a ostravský Baník. „Mohu potvrdit, že Bohemians, Mladá Boleslav i Baník mají zájem, ale uvidíme,“ nepouštěl se do větších podrobností Necidův agent Jiří Müller.

Boleslavi i Baníku by se zkušený snajpr, ať už by jím byl Necid, nebo někdo jiný, náramně hodil. Útok prvního jmenovaného týmu v minulé sezoně táhnul především Michal Škoda, jenž nasázel deset gólů. Po sezoně však odešel na přestup do Českých Budějovic. Druhým nejlepším kanonýrem byl se sedmi góly Jiří Klíma. Až v závěru se rozstřílel Václav Drchal: host ze Sparty nasázel šest branek. Finančně hodně náročnou, nicméně hodně zajímavou investicí je přestup osmnáctiletého Daniela Fily z Brna.

Baník se zatím z kádru Bohemians zaměřil hlavně na Davida Puškáče, který před odchodem do Prahy působil v Opavě. Nejzkušenějším útočníkem kádru je nyní Tomáš Zajíc, jenž dal osm gólů. Spolu s ním figurují na soupisce talentovaný Daniel Šmiga, Muhamed Tijani a nová tvář Ladislav Almási, jenž dorazil z Ružomberoku. Ondřej Šašinka naopak odešel do Slovácka na roční hostování s opcí.