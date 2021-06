Šéf rozhodčích Příhoda chválí sudí na EURO: Chceme se tomu trendu přiblížit

Hra má větší spád, nepískají se tolik souboje tělo na tělo, ubylo i postihů za hru rukou. Radek Příhoda v tomto vidí trend evropského šampionátu.

Jak se vám líbí dosavadní výkony rozhodčích na EURO?

„Musím říct, že mě EURO zatím překvapilo příjemně. Výkony mužstev, hráčů, ale taky rozhodčích.“

Což je ve vašem případě to podstatné. Čím vás sudí překvapili?

„Myslím to celkově. Líbí se mi, že se rozhoduje na hřišti. Rozhodčí jsou osobnosti. VAR se využívá tak, jak má, tedy méně než více. Nevstupuje tolik do zápasu, nehledá sebemenší kontakty, aby volal sudí k monitoru. Na tom se dá stavět. Je to signál pro všechny rozhodčí. Nejenom u nás, nýbrž v celé Evropě.“

Nejvíce je to znát především při hře tělem, že? Jste chlapi, něco musíte vydržet, hrajte dál. Je to zásadní rozdíl oproti české lize.

„Je to velký rozdíl, ale neřekl bych, že jenom oproti české lize. Je to obecně rozdíl téměř proti všem ligám napříč Evropou. Hra se víc pouští.“

Kovařík, Bárta a dál? Komise rozhodčích má pět členů. Zatím však známe pouze tři. Předseda Radek Příhoda postupně skládá tým. Pravou rukou a místopředsedou se stane Libor Kovařík, liga si za svého zástupce vybrala Tomáše Bártu. Zbylí dva? „Řeknu je jako první až výkonnému výboru. Schváleni by měli být 30. června na jeho zasedání,“ říká Příhoda.

Což je pro fotbal dobře.

„Jednoznačně.“

Asi se dá předpokládat, že před turnajem proběhl seminář, kde sudí dostali pokyny, jaký trend mají držet. Je to tak?

„Ano, určitě. Před takovým turnajem se vždy rozhodčím určí mantinely, v nichž se mají pohybovat.“

Pozici máte silnou, byl jste zvolen jednomyslně výkonným výborem fotbalové asociace i ligou. Ale přesto – pomáhá i EURO tímto trendem vašemu startu?

„Můj mandát je skutečně silný, já si toho vážím a cítím zodpovědnost. A k té otázce. Řeknu to takhle: Je to dobrý studijní materiál pro komisi i pro rozhodčí, kteří budou zařazeni na listinu. Rozhodně se o tom pobavíme.“

Takže od příští sezony takto budou pískat čeští sudí?

„Chtěli bychom se tomu trendu přiblížit. Ale musíme pochopit, že toto je špička Evropy. Kdyby to bylo takhle jednoduché, v každé evropské lize máme šestnáct takových frajerů. Jenže tak to není. Rozhodcovství je řemeslo a každý se k němu musí vypracovat. My chceme především udržet jednotný trend pro celou sezonu, to je naším úkolem. Když se budeme pohybovat v rozumných mantinelech, ve finále to může být přínosem pro celou ligu.“

Další věc, která na EURO zaujala. Hráči se až na výjimky se sudími nepřou. Téměř žádné vášně, nazlobené hloučky.

„To je tím, že ti rozhodčí jsou osobnostmi. A taky proto, že hráči jsou profíci. Turnaj je krátký a oni se bojí riskovat kartu, která je může na čas vyřadit ze hry.“

Už jste zmínil VAR. Kromě černobílých věcí, jako je ofsajd nebo ruka před gólem, příliš nevstupuje. Tak to má být, že?

„Ano. Rozhoduje v zásadních a zjevných věcech. Jak to není zjevné, nechávají posouzení na rozhodčím, od toho tam je. Napomáhá to plynulosti hry. Většině lidí se to líbí.“

Také ubývá pískání rukou. I to může být trend?

„Podle mě ano. Přichází doba, myslím, kdy se budou pískat vyloženě úmyslné ruce nebo ruce nepřirozené k pohybu těla. Budou opravdu ubývat. Ale ještě uvidíme, zda se to potvrdí.“

PŘÍHODA O…

…FAULU NA SCHICKA: Roli sehrála krev

„Faul to byl. V ideálním případě to měl rovnou pískat rozhodčí. Ale je otázka, zda to je na řešení pro VAR. Řekl bych, že zásadní roli tam sehrála krev. Protože tam byla, tak říkám O. K.“

…ZÁKROKU HUMMELSE NA MBAPPÉHO: VAR správně nezasáhl

„Kdyby rozhodčí pískl penaltu, nikdo by se neozval. Asi se někdo diví, že do toho nezasáhl VAR. Pro mě to je v pořádku, není to věc, na které se lidé shodnou deset k nule. Možná rozhodčí zohlednil, že Mbappé mohl souboj ustát.“