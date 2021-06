Vízek: Čtyři body jsem nečekal. Chválím rozhodčí. Žertoval s pitím

Kál se. Hned několikrát. Před vypuknutím evropského šampionátu Ladislav Vízek pronesl, že Češi neuhrají ani bod. Jeho proroctví vzalo za své už při první výhře party Jaroslava Šilhavého nad Skoty (2:0), navíc v pátek přistál na konto národního týmu další bod po remíze 1:1 s Chorvatskem.

A podle Vízka nemuselo zůstat jen u něj. Češi měli na víc. „Naše malinko zastrašil inkasovaný gól. Škoda podklouznutí Coufala, jinak by Perišičovu střelu určitě zablokoval. Po gólu jsme se báli jít dopředu ve větším počtu. I fantom Schick šel ze hřiště dolů, což ukazovalo, že nám remíza stačila,“ podotkl Vízek, který ve Studiu deníku Sport humorně parodoval Cristiana Ronalda. Ten na tiskové konferenci odstranil ze stolku láhve s colou. Vízek odsunul sklenku s vodou a přisunul si plechovky s pivem.

Ačkoliv reprezentaci před EURO nevěřil, nyní to vidí zlatý medailista z moskevské olympiády 1980 lépe. „Absolutně jsem nečekal, že budeme mít po dvou zápasech čtyři body. Nechci to zakřiknout, ale kluci si půjdou do Wembley hlavně zahrát. Když jsem je viděl po Chorvatech hopsat, tak asi vědí, na co mají. Čeká nás Anglie a věřím, že to našim klukům bude slušet, víc si dovolí a ukážou ještě lepší tvář. Něco mi říká, že to tak bude. Kolektivně na to mají. Věřím, že uvidíme fotbal, jaký jsme od našeho týmu ještě neviděli,“ uvedl Vízek.

Češi v případě vítězství nad Anglií mohou celou skupinu vyhrát. Pak by však hrozil soupeř ze „skupiny smrti“, ve které jsou Francie, Německo a Portugalsko. Výhodněji se jeví druhé místo. „Nedá se podle toho hrát. Vím, že to hýbe mozky trenérů a hráčů, ale jak přejdou lajnu a stoupnou na hřiště, tak budou hrát nejlépe, jak umí. Na hřišti na to myslet nebudou,“ byl přesvědčený Vízek.

Trojnásobnému vítězi československé ligy s Duklou dělají na EURO radost nejen výsledky Čechů, ale i výkony rozhodčích. „Pískají neskutečně dobře. Je to chlapský fotbal, žádný ošetřovací. Když hráč leží, musí se zvednout, není to tak, že se hned přerušuje. U nás v lize to tak nebylo vůbec, to byl skandální ročník. Doufám, že tohle vidí. Na šampionátu se mi opravdu líbí výběr rozhodčích. Pak až ostatní věci,“ konstatoval.

„Vidíte, že i VAR zasáhl proti Chorvatům jen jednou. U nás to ovlivňoval takovým způsobem, že se za něj rozhodčí schovávali. Tady je v akci jen ve chvíli, když už je to opravdu něco velkého, například když je tam krev. Klobouk dolů, UEFA v tom udělala velký pokrok,“ chválil Vízek.