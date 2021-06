Rada vyzývá hráče i kluby: Pojďme lidem pomoct, jsou to naši fanoušci

Moravské obce postihla obří živelná pohroma, tornádo ničilo domy, střechy, převracelo auta, mnoho lidí se v mžiku ocitlo bez domova. Petr Rada vyzývá k aktivizaci profesionální fotbal. Navrhuje, aby každý hráč a člen realizačního týmu přispěl částkou tisíc korun na pomoc postiženým. „Je tady šestnáct prvoligových mančaftů, šestnáct druholigových. Vybrali bychom zajímavý obnos. Pro lidi by to byla celkem příjemná suma, aspoň trochu by jim pomohla a nám by to nijak neuškodilo,“ říká trenér Jablonce.

Moravské události s vámi evidentně zamávaly, že?

„Když jsem viděl ve čtvrtek záběry v televizi, běžel mi mráz po zádech. Tornáda jsme dosud viděli jen v Americe, bereme to jinak, ale nyní taková hrůza zasáhla nás. Domy šly dolů jako domino... Pro lidi, celé rodiny, je to nezměrná katastrofa a nejde proti tomu nic dělat. Během deseti minut se ocitnete na dlažbě vinou živelné katastrofy. Znovu opakuju, nechci si hrát na spasitele, ale profesionální fotbal by se k tomu měl postavit čelem.“

Co navrhujete?

„Vybrat finanční částku a poslat ji lidem postiženým přírodním živlem. Je tady šestnáct prvoligových mančaftů, šestnáct druholigových. Kdyby dal každý z hráčů a členů realizačního týmu tisíc korun, vybrali bychom zajímavý obnos. Pro lidi by to byla celkem příjemná suma, aspoň trochu by jim pomohla a nám by to nijak neuškodilo. Musíme si také uvědomit, že mezi těmito obyvateli je spousta našich fanoušků. Na Moravě chodí na fotbal, jsou jedni z nás. Když každý přispějeme tisícovkou, někdo třeba vyšším obnosem, nikoho to nezruinuje. S podobnými akcemi jsem se setkal v Německu, kde jsme také při podobných katastrofách automaticky finančně pomáhali. Bylo to normální, nikdy jsem se nad tím nepozastavil. Proto bych chtěl apelovat na kluby, abychom se spojily a za profesionální fotbal přispěly. Myslím, že se mnou všichni trenéři, kapitáni i hráči budou souhlasit. V Jablonci budeme stoprocentně reagovat.“

Měla by celou akci zastřešit Ligová fotbalová asociace? Zřídit transparentní účet?

„Určitě, pevně věřím, že to tak dopadne. Pojďme pomoct lidem. Je to naše morální povinnost. Ale dovedu si i představit, že vybereme hotovost a předáme to starostům postižených obcí. Formu předání ať vymyslí někdo jiný. Kdo ještě televizní záběry neviděl, ať se na to radši nedívá. Je to něco šíleného. Hnulo to se mnou. Části vesnic jsou srovnané se zemí. Je to jako ve válce. Teď nemluvím jako trenér Jablonce, ale jako normální obyvatel naší země, který s krajany soucítí.“