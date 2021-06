Trpišovský: Plavšič má X faktor a byl zdarma. Věří v posilu z Norska

Mistr zahájil letní přípravu jako poslední ligový tým ze všech, dlouhých devět dní po Spartě. Slavia ve čtvrtek odjela na kondiční soustředění do rakouského Aigenu bez řady opor, zato s dvěma posilami – Srdjanem Plavšičem a Ubongem Ekpaiem. A Jindřich Trpišovský vyhlíží další, v první řadě stopera Sheriffa Sinyana z norského Molde. „Bude nás to stát nějaké peníze,“ přiznal trenér červenobílých v rozhovoru pro klubovou televizi.

Po zisku třetího titulu v řadě si Jindřich Trpišovský nezvykle dlouhé volno náležitě užil. Strávil ho doma i na jihu Španělska, kde se shodou okolností potkal s plzeňským bossem Adolfem Šádkem.

„Přes dvacet dní dovolené jsme dva roky neměli, člověk opravdu vypnul od fotbalu a pak začalo EURO. Přes den venku u vody a večer dva fotbaly, to byly ideální dny,“ vzpomínal s úsměvem v rozhovoru na kondičním kempu v rakouském Aigenu, kam Slavia odcestovala bez účastníků mistrovství Evropy i reprezentantů, kteří dostali delší volno kvůli červnovým přípravným zápasům svých zemí.

„Je to divný, je tady tak třicet pět procent kádru, takže je to atypické,“ přiznal Trpišovský. „Na druhou stranu pro nás je to možnost vidět některé mladé hráče, kteří mají ideální přípravu. Plný kádr odjede až na druhé soustředění, ale pravděpodobně bez kluků, kteří jsou s českým nároďákem.“

Se Slavií se zatím připravují dvě ze tří dosavadních letních posil – Srdjan Plavšič ze Sparty a Ubong Ekpai z Plzně. Oba přišli po skončení smlouvy jako volní hráči bez odstupného.

„Srki měl přes volno bohužel antibiotika, takže má trošku deficit. Vyžívá se v situacích jeden na jednoho, to nám v kádru typologicky chybělo, má X faktor, který v týmu nebyl,“ podotkl k třaskavé posile trenér.

Zatímco o Plavšiče stála Slavia dlouhodobě, Ekpai je opačný případ. V jeho případě vršovický klub oportunisticky využil příležitost, která se najednou vyskytla – i s vědomím rizika, že nigerijský fotbalista poslední dva roky v podstatě jen paběrkoval.

„Víme, co v Ubongovi je, u něj je rozhodující, aby byl zdravý, což od ledna byl. Je to atletický hráč se skvělým centrem, my přitom registrujeme zájem o Olayinku a Simu a nedejbože můžou odejít oba dva. Kdybychom ho museli vykupovat, asi bychom do toho nešli, ale byl to pro zadarmo, v ideálním věku. Kdyby nikdo neodešel, je možnost, že půjde kvůli herní praxi na hostování. Je výhoda delšího přípravného období, že se do toho můžou dostat, oba jsou to hráči do moderního fotbalu, rychlí, oba jsou to cizinci adaptovaní na českou ligu,“ podotkl Trpišovský k novým tvářím s tím, že nejblíž je teď patrně příchod obránce Sheriffa Sinyana z norského Molde.

„Potřebujeme stopera a doufám, že nás Sheriff doplní. Bude nás to stát nějaké peníze, i proto jsme potřebovali dělat volné hráče,“ naznačil, že klub se snaží chovat maximálně úsporně.

Pravděpodobný je však i pohyb v kádru směrem ven, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík už v týdnu připustil, že je de facto smířen s odchodem Abdallaha Simy.

„Je možné, že jeden až dva hráči ještě přijdou, ale je i vysoce pravděpodobné, že někdo odejde,“ řekl Trpišovský. „Nabídky na hráče chodí, musíme být připraveni i na to, že odejde tři a více hráčů, i když doufám, že se to nestane. Může to být jako loni, že na začátek sezony podržíme širší kádr a na podzim pak někdo odejde na hostování.“