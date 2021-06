Höjer poprvé v dresu Sparty. Dostanu se tu do životní formy, hlásí

Začátkem června rozšířil severskou kolonii ve Spartě. Obránce Casper Höjer přišel z dánského Aarhusu za zhruba 18 milionů korun, na Letné by si měl rychle zajistit stabilní místo v základní sestavě. Trenéři i vedení klubu věří, že díra na levém kraji defenzivy bude konečně zacelena.

Jak premiéru v rudém dresu hodnotíte?

„Vzhledem k tomu, že to byl můj první zápas, cítil jsem se dobře. Je tu pro mě hodně nových věcí, do toho opravdu tvrdě trénujeme. Je to docela odlišné od toho, co znám z Dánska. Bylo fajn si zahrát, navíc jsme utkání výsledkově zvládli. Určitě je ale dost věcí ke zlepšení. Jak po fyzické stránce, tak i z pohledu taktiky. Tu jsme zatím moc netrénovali.“

Fanoušci určitě byli zvědaví na vaší exekuci standardních situací. Nemrzí vás, že jste se k ní proti Dukle vůbec nedostal?

„Je pravda, že standardky rozehrávám rád. Ale jsem v týmu nový, musím si vybudovat pozici, abych na ně mohl chodit. V sezoně je určitě bude kopat ten nejlepší z nás. Uvidíme, kdo to nakonec bude.“

Už jste stihl s trenéry probrat roli, jakou byste měl v mužstvu plnit?

„Jasně, bavili jsme se o tom, ale na hřišti se to zatím tolik nenacvičovalo. Je rozdíl o tom mluvit a pak to ukázat v praxi. Pro mě je těch změn vážně hodně, ale mám dost času na to, abych se dobře připravil.“

Máte za sebou první blok letní přípravy, který byl zaměřený především na nabírání kondice. Jak se cítíte po fyzické stránce?

„Bylo to náročné. I třeba ve srovnání s tréninky v Dánsku. Je toho hodně, ale to je správně. Až to bude za námi, asi se dostanu do životní formy. Chce to ale čas. I to je důvod, proč jsem nehrál první zápas. Trenéři se rozhodli mě šetřit. Sparta má zkušenost s Andym (Vindheim), který se hned po svém příchodu zranil. Nechceme, aby se to v mém případě opakovalo.“

Jak se vám povedlo zapadnout do mužstva?

„Jsou tu skvělí kluci. Hodně se pochopitelně bavím s Andym a Davidem (Karlsson), protože naše jazyky jsou si podobné. Ale i všichni ostatní jsou milí, zažil jsem tu vřelé přivítání. Teď je na mě, abych to týmu vrátil na hřišti. Potřebuju trochu času, pak to bude opravdu dobré. Z mužstva cítím obrovskou energii a kvalitu.“