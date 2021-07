Liberec a fáze II: Přetahovaná se Slavií, Gebre doma. Co otazník u Mary?

Přestavba pokročila, na staveniště vrazily stroje a proměnily ho k nepoznání. Řeč je v první řadě o libereckém trávníku, který zdárně prošel kompletní výměnou, ale zároveň i o severočeské soupisce. Ta se ztenčila, teď pomalu bobtná, přestože stále narážíte na plno výmolů a děr. Posilování pod Ještědem dospělo zhruba do své poloviny, co dohady se Slavií ohledně Jana Matouška s Tarasem Kačarabou?

Pryč od stavitelských příměrů, Liberec sbírá podpisy dřív, než obvykle. Do kabiny už dorazili Theo Gebre Selassie, Karol Mészáros, Ondřej Novotný, Filip Havelka a Justen Kranthove, pětice posil netradičně zaplnila prázdná místa ještě před odjezdem na soustředění do Rakouska. Hotovo v okysličování kádru ale není ani náhodou.

„Tým potřebuje ještě dva tři kvalitní hráče," uvědomuje si Pavel Hoftych. Pomohl by návrat Kamsa Mary a Martina Koscelníka, kteří mají volno po akcích národních mužstev, oba jsou však jednou nohou z klubu pryč. „Nehledě na jejich situaci víme, že potřebujeme ještě jednu posilu do křídelního prostoru a útoku."

Právě o transferech slovenského a guinejského reprezentanta se každopádně mluví nejhlasitěji. „Martin je stále naším hráčem, měl by se k nám nejspíš přidat v úterý. Otázník visí kolem Kamsa Mary, který je neustále v řešení odchodu," přiznal liberecký kouč. Jedna náhrada na střed pole už dorazila (Filip Havelka), při případném přestupu stabilního člena sestavy by se zřejmě sháněla další.

Italská a německá média pravidelně nadhazují zájem o Imada Rondiče. Líbil by se údajně Hellas Veroně a Hoffenheimu, šéf lavičky Slovanu ovšem šum z pozadí neřeší. „Netuším, Imad trénuje s námi. Nejde úplně o mé teritorium, dokud není nic ukázaného, neberu to v potaz."

Na úrovni debat se zase zaseklo postrčení Tarase Kačaraby zpátky do Liberce po vypršení hostování ve Slavii, na stopera je opce 20 milionů a sešívaní jednají o úpravě ceny i potenciální výměně. Slovan má interes o pokračování působení záložníka Jana Matouška, kterému se minulý ročník vinou zranění příliš nevyvedl.

PŘIŠLI Justen Kranthove (Leicester U23)

Karol Mészáros (České Budějovice)

Ondřej Novotný (host. ze Sparty)

Filip Havelka (host. ze Sparty)

Theo Gebre Selassie (Werder Brémy)

Adama Diamé (uplatnění opce Vlašimi)



ODEŠLI



Jakub Pešek (Sparta Praha)

Jhon Mosquera (Plzeň)

Michal Sadílek (konec host. Eindhoven)

Jakub Jugas (konec host. ze Slavie)

Filip Nguyen (host. Slovácko)

Ondřej Karafiát (konec host. ze Slavie)

Mohamed Tijani (konec host. ze Slavie)

David Cancola (konec angažmá) NEJISTÁ SITUACE Kamso Mara (jednání o odchodu)

Martin Koscelník (jednání o odchodu)

Taras Kačaraba (domluva se Slavií)

Jan Matoušek (domluva se Slavií)

„S Tarasem jsem mluvil ve čtvrtek a v pátek také s Jindrou Trpišovským. Situace je taková, že Taras dál komunikuje se Slavií a trénuje s ní, stejně jako Jan Matoušek u nás," prozradil Hoftych. Hostování oběma oficiálně vypršelo 30. června, v náznacích se schyluje ke shodě. „Kluby si musí mezi sebou situaci dořešit. Oba hráči zůstávají u druhého týmu, ale jak to dopadne, nezáleží na mně."

Naopak situace se vyjasnila kolem Theodora Gebre Selassieho. Navrátilec z Werderu Brémy se v duelu proti Ústí nad Labem (3:1) gólově prosadil a přidal navíc také asistenci. „Kdyby to nedopadlo, byl bych zklamaný i já. Jsem rád, že vedení podpis dotáhlo. Nebylo to o penězích," pokračoval liberecký kouč. Mladším hráčům už zkušený obránce na tréninku ukazuje, jak má vypadat koncentrace i příprava. „Až v klubu nebudu, Theo bude dál vychovávat hráče. Má předpoklady, aby se stal tím správným člověkem do budoucna."

Naopak zcela vyřešená je gólmanská otázka. Po odchodu Filipa Nguyena do Uherského Hradiště se klub spolehne na jedničku Milana Knoblocha a 22letého talentovaného gólmana Oliviera Vliegena. Ten zamířil do Čech už v září 2018, poslední rok strávil po hostováních ve Vlašimi a Senici. Nyní šanci dostane na ligové scéně, naopak v Třinci bude nabírat druholigové zkušenosti další talent Lukáš Hasalík. Opci zároveň Slovan uplatnil na exvlašimského útočníka Adamu Diamého.