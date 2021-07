Dánská posila pro Slavii. Přišla z Lince, podle Trpišovského nahradí Provoda

Fotbalisté Slavie mají novou posilu do středu pole. Z rakouské ligy přichází 23letý Dán Mads Emil Madsen. Sešívaní zvolili originální formu představení, protože ve videu na klubových sociálních sítích reprezentanti z Edenu svorně říkali, že Dány nechtějí už ani vidět. Až pak napsal Jaroslav Tvrdík na twitteru: „Vítej ve Slavii."

„Je to středový hráč, nejsilnější asi na pozici číslo osm. Může ale hrát všechny role ve středu hřiště. Koukali jsme na něj už před rokem, ještě když byl v Silkeborgu. Skončila sezona a my jsme tehdy hledali střední záložníky, ale v momentě, kdy jsme na něj dostali tip, přestoupil do Linzu. Teď se po roce objevila možnost jej získat, hledali jsme náhradu za Proviho, protože víme, že celý podzim nebude," předsavil svého nového svěřence na webových stránkách Slavie trenér Jindřich Trpišovský.

Levonohý střední záložník a bývalý dánský mládežnickcýreprezentant přichází z rakouského LASK Linz, čtvrtého týmu uplynulého ročníku Tipico Bundesligy. Se Slavií podepsal kontrakt do 31. prosince 2025.

„Je to levonohý hráč, který ale umí oběma nohama a obsáhne obrovský prostor. Je pořád v pohybu, v nabídce, je také velice silný při zakládání akcí, jedná se o kombinační typ hráče," dodal kouč.

V poslední sezoně Madsen hrál za Linec i Evropskou ligu. Na rakouských trávnících si připsal celkem 29 startů a pomohl týmu ke čtvrtému místu a do finále poháru.

„Když jsem uslyšel o zájmu Slavie a že je možnost sem přestoupit, hned jsem byl rozhodnutý, že to chci udělat. Neměl jsem žádné pochybnosti. V neděli jsem mluvil s trenérem, vyprávěl mi, jak nahlíží na fotbal, jak vidí mě osobně. Myslím si, že to bude fungovat," prohlásil 189 centimetrů vysoký Dán.