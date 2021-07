Hancko si liboval v souhře se Štetinou. Promluvil i o nepovedeném EURO

Na EURO, kde Slovensko neprošlo ze základní skupiny, si za národní tým zahrál pouhých sedm minut utkání proti Švédsku (0:1). Obránce Dávid Hancko jinou příležitost nedostal. Po krátké dovolené se připojil zpět ke Spartě, za kterou v úterý poprvé v přípravě vběhl do zápasu a gólem se podílel na výhře 4:1 nad ruským Arsenalem Tula. „Jsem rád, že jsem mohl jít rovnou do zápasu. Ty vám stejně dají nejvíc," hlásil po utkání Hancko.

Po bezbrankovém prvním poločase to byl právě Dávid Hancko, kdo poslal Spartu proti Arsenalu Tula v 54. minutě do vedení. Propadl k němu míč po rohovém kopu a slovenský obránce jej ranou z první poslal k tyči.

„Nebylo to jednoduché utkání. Soupeř hraje ruskou ligu, takže má kvalitu. I když v rozehrávce nebyl tolik aktivní, spíš se snažil hrát dlouhé míče. To je vždy složité, je tam důležité vyhrát souboj a dát míč na zem. Ani z naší strany to určitě ještě nebylo v takovém tempu, jako například v lize. Máme za sebou dlouhou cestu a dvoufázový trénink. Nejsme ještě úplně tam, kde bychom chtěli. Já osobně určitě ne,“ konstatoval Hancko v rozhovoru pro klubový web s tím, že je ale rád za to, jak Sparta duel zvládla.

Třiadvacetiletý obránce se k mužstvu připojil teprve před pár dny. V Praze s ním stihl jen jeden trénink. Pak už následovala cesta na rakouské soustředění. „V zápase jsem se ale cítil dobře. Jsem rád, že jsem mohl jít rovnou do zápasu. Ty vám stejně dají nejvíc. Jsem spokojený, že jsem zvládl celých devadesát minut. Teď je třeba dobře zregenerovat a připravit se dál,“ uvedl Hancko.

Většinu zápasu odehrál ve stoperské dvojici s Lukášem Štetinou. Nastoupili tak spolu poprvé od 8. července 2020, kdy společně odehráli derby proti Slavii (0:0). Poté se potýkal se zraněním Hancko, následně zase Štetina. „Přišlo mi to, jako bychom spolu nehráli třeba jen týden. Cítil jsem se vedle něj tak, jako když jsme končili. On by to asi takhle neřekl, že to trvalo tak krátce, ale mně to tak přišlo. Celkově od první minuty to bylo takové, jako před jeho zraněním,“ liboval si Hancko.

Štetina nakonec utkání s Arsenalem Tula kvůli zranění nedohrál, střídal v 79. minutě. „Říkal mi, že by to nemělo být nic vážného. Snad by to měl mít jen trochu nakopnuté,“ prozradil Hancko.

Byl součástí slovenského výběru pro EURO. Ten na něm nedokázal projít ze základní skupiny. Stal se jedním ze dvou mužstev (spolu s Finskem) na třetích místech, pro které nezbylo místo ve vyřazovacím pavouku.

„EURO nedopadlo tak, jak jsme si představovali. I co se mě osobně týče. Takový je ale fotbal. Jako malý kluk jsem o tom ani nesnil, že jednou budu na EURO. Beru to jako zkušenost,“ řekl Hancko, který v době dovolené stihl navštívit i Wimbledon, kde se představila jeho snoubenka Kristýna Plíšková. „Další velký zážitek, že jsem to mohl zažít zevnitř. Oddychl jsem si, byl jsem s nejbližšími a poslední dny už se těšil za kluky,“ popsal své volno.

Sparta porazila na soustředění v Rakousku ruský Arsenal Tula 4:1. Trefili se Matěj Pulkrab i Adam Karabec (oba na snímku)





