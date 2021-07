Fila (18) se upsal Boleslavi: Od Sparty a Slavie jsem necítil takový zájem

„Jsem rád, že se on sám, jeho rodina i agent rozhodli pro nás. Ve svém ročníku patří k nejtalentovanějším v České republice. Budeme mít velkou zodpovědnost, abychom jej v kariéře posunuli,“ řekl trenér Karel Jarolím.

Fila, který měří 190 centimetrů, zasáhl v minulé sezoně do 21 zápasů a vstřelil jednu branku. Po sestupu Brna do druhé ligy se rozhodl využít nabídku Mladé Boleslavi.

„Přestup do týmu vedeného zkušeným trenérem Karlem Jarolímem vnímám jako velký krok v kariéře. Když mi řekl, jak se mnou počítá, bylo to pro můj přestup rozhodující. V Brně už jsem neměl potenciál se fotbalové rozvíjet a využití příležitosti, která se naskytla, je to nejlepší, co jsem mohl udělat,“ uvedl Fila.

Brno - Jablonec: Zelený vykopl Filův pokus z brankové čáry!

„Měl jsem nabídky ze Sparty i Slavie, ale od jejich trenérů jsem takový zájem necítil, jako od pana Jarolíma, proto jsem zvolil Mladou Boleslav. Osobní zájem jejího trenéra byl pro mě důležitý. Tam (ve Spartě nebo Slavii) bych nejspíše příští půlrok nebo i rok nehrál. Boleslav považuji za ambiciózní klub, a i když tady jsou zkušení hráči, vidím šanci se do sestavy dostat a hrát například vedle zkušených Milana Škody a Murise Mešanoviče,“ řekl Fila.

Mladoboleslavské představitele přesvědčil i během tří přípravných zápasů, které v týmu absolvoval. „Pro Dana je každý trénink a každá minuta strávená se zkušenými hráči na hřišti veliká škola. Je typem průbojného útočníka s dobrým zakončením hlavně levou nohou a je schopen se dostat do koncovky i hlavou. Očekáváme od něho, že bude pro soupeřovy branky nebezpečný,“ uvedl Jarolím.