Kouč o Bohemians: Mladý střelec zůstane, bez fanoušků to bylo zoufalé

„Pořád si myslím, že v útoku budeme mít velkou konkurenci. David má za sebou delší období, kdy je zdravý a netrápí ho žádné tréninkové výpadky. Na jeho herním projevu je to znát, je to kvalitní útočník a doufám, že se mu bude dařit. Mluvil jsem s ním a vysvětlil jsem mu svůj pohled. Věřím, že pochopil, že se v Bohemce může zlepšovat a to lepší má ještě před sebou.“

O návratu fanoušků na stadiony

„Hrozně se na ně těším. Bohemka je díky fanouškům známá a bez nich je to zoufalé. Ale nedá se na to úplně nachystat, hráči mě neuslyší a musí víc komunikovat mezi sebou. Pro trenéry je složitější do hry vstupovat. Ale už když bylo 500 diváků, tak bylo složitější do zápasu vstupovat. Slyšel jsem i hlasy, že to Bohemce bez diváků svědčí. Věřím, že tím to nebylo.“

4229

Průměrná návštěva v Ďolíčku v poslední nekoronavirové sezoně (67 % kapacity)