Baník: v základu dvě posily. Srovnali jsme působení Kozla a Smetany

Sedmičku svých hráčů poslal Ondřej Smetana místo atraktivního duelu na stadionu Górniku odehrát utkání s béčkem proti druholigové Líšni. U mladých (Radovan Murin, Muhammed Sanneh, Daniel Šmiga, Muhamed Tijani) šlo vzhledem k nutné vytíženosti o očekávaný tah, u druhých (Jiří Klíma, Jakub Pokorný, Denis Granečný) to svým způsobem překvapilo.

Baník tím totiž před sobotním ligovým startem napřímo sdělil, v jaké sestavě na severu Čech vyrukuje. Po konfrontaci se slabšími soupeři v Kroměříži byly nad složením základní jedenáctky nějaké otazníky, nyní už jsou minimální.

„Vedení odvedlo skvělou práci, za to musím moc poděkovat. Nevyšel jeden příchod, okamžitě se začalo jednat jinde a vím, že to nebylo jednoduché. Ale povedlo se, jsou tady čtyři výborní noví kluci, kteří nás mohou posunout dopředu. Teď je na nás, abychom tyto hráče do mužstva zapracovali a jejich potenciál využili,“ uvedl trenér ke čtyřem posilám.

Myslel Davida Lischku, Ladislava Almásiho, Lukáše Budínského a Jiřího Klímu, z nichž