Smetana o cílech Baníku: Lischka dostane prostor, aby se stal lídrem

S novým partnerem Fortunou vstupuje Baník do sezony, která by rozhodně měla být lepší než ta minulá. Vedení klubu i díky čtyřem posilám vyhlásilo cíl v podobě umístění v první skupině, tedy do šestého místa. Kouč Ondřej Smetana je však opatrnější: „Chtěl bych se poučit z předchozích ročníků, ale věřte, že jsme na sebe hodně nároční. Chceme být maximálně úspěšní, ale jdeme do sezony s pokorou a pracovitostí.“ Ostrý start pro Ostravské přijde v sobotu v Jablonci.

Pane trenére, jak fungujete s novým asistentem Tomášem Galáskem?

„Předtím jsme se osobně moc neznali, ale často jsme si telefonovali. Nicméně i za krátké období můžu říct, že Tomáš skvěle zapadl do realizačního týmu. Hodí se k nám. Jsme za něj všichni rádi, i hráči cítí přínos. Jeho názory mají váhu, přinesl další zkušené oči. Máme podobné vidění fotbalu a záměr, jak chceme hrát.“

Můžete být konkrétnější, co se týče jeho úkolů a zapojení?

„S Honzou Baránkem se bude podílet na standardních situacích, bude se věnovat zejména středním záložníkům. S nimi bude absolvovat i individuální tréninky. Dále se Tomáš bude podílet na skladbě tréninků a celkovém provozu. Řešíme spolu způsob hry, taktiku, záměr, plán... Vše spolu diskutujeme. Je to moje pravá ruka, podíl na chodu týmu má velký.“

Kádr prošel velkou obměnou...

„Začnu odchody. Dan Holzer s Ondrou Šašinkou jsou naši odchovanci a kvalitní hráči, ale cítili jsme, že obměna a oživení kádru je potřeba. Jim i nám může změna prostředí pomoct, byl to dobrý tah.“

Co Martin Fillo?

„Obrovský profík, který šel mladým příkladem. Pracoval dobře, byl přínosem, ale dostával čím dál méně času. Nahoru se derou mladší a hráč s takovými zkušenostmi a kvalitou by měl hrát víc, proto odešel. A Patrizio Stronati chtěl odejít dlouhodobě. Odvedl v Baníku kus práce, byl to velmi kvalitní člen týmu a opora, ale nastal čas se posunout dál.“

Za něj přišel David Lischka. Dobrá náhrada?

„Všichni cítíme, že David by měl být jako levák přímou náhradou za Zia. Leváků je málo. Je to velmi kvalitní hráč, což už dřív ukázal, akorát přišel s herním mankem. Každý týden však u něj vidíme progres v pohybu i ve hře.“

Věříte tedy, že odchodem Stronatiho a Filla neutrpí důraz a kvalita obrany?

„Lischka dostane prostor, aby se stal lídrem týmu. Pak už záleží na něm a na tom, jak mu pomůžeme my a tým. Věříme, že se vrátí do bývalé formy. Muhammed Sanneh je velmi zajímavý fotbalista, reprezentant. Zlepšuje se. Přišel v zimě, nevěděli jsme, kolik toho měl odehraného. Fyzicky nebyl na nejvyšší úrovni, teď se posouvá. Stejně tak výkonnostně. Na stejné pozici je i Gigli Ndefe, rovněž kvalitní fotbalista, jehož můžeme použít na obou stranách obrany i křídle. Je platný díky ochotě pracovat a rychlosti.“

Další alternativa – Jan Juroška – je zraněný.

„Honza už začíná pomaličku trénovat s týmem. Na jaře i za mého působení ukázal, že v základu může být velmi platný. A co se týče Jirky Fleišmana, o něm asi nemusím dlouze mluvit. Kvalitu ukazuje neustále. Navíc je tam i Denis Granečný, který má taky parametry a fotbalové věci, které nám mohou pomoct. Jeho využitelnost do některých zápasů je pro nás taky zajímavá, i další navrátilci z hostování dostanou šanci. Věřím, že obrana bude celkově fungovat.“

A ofenziva?

„Přišla kvalita, kterou Lukáš Budínský i Jirka Klíma v lize dlouhodobě ukazují. Klíma dal v posledních dvou sezonách v lize vždy sedm gólů. Takové číslo – možná i vyšší – od něj očekáváme i tady. Bohužel měl na začátku přípravy menší zranění, takže dohání manko. Stejně tak Lukáš toho moc nenahrál v minulém ročníku, takže i u něj jde vidět herní deficit. Naším úkolem je co nejrychleji je začlenit, aby byli posilami. Věříme jim.“

I Ladislavu Almásim?

„Je to přesně profil hráče, stejně jako Klíma, kterého Baník potřebuje. Takové by měl Baník kupovat. Mladý, perspektivní, ale zároveň má už něco za sebou. Kvalitu ukazuje od prvního dne. Navíc je u něj i Jirky Klímy velký prostor ke zlepšení a posunutí se. Mají motivaci. Tyhle typy Baník potřeboval, věřím, že to ukážou.“

Bude útok produktivnější než v předchozím ročníku?

„Díky příchodům máme mnohem větší konkurenci než na jaře. V útoku jsou tři velmi góloví hráči a můžeme být variabilní i ve středu pole. Dá se reagovat i na typologii soupeře. Co se týká útočníků – Zajíc dal naposledy osm gólů, Klíma sedm. Almási jich minule moc nedal, ale věřím, že s ním budeme pracovat tak, že ukáže své kvality. A že jeho progres bude pokračovat. Za poslední roky ho udělal. I díky němu třeba Zajíc vidí a cítí konkurenci. Na tréninku jde jeho progres vidět, náročné prostředí hráčům prospívá.“

Hroťáci však budou potřebovat větší podporu ostatních...

„Souhlasím. Třeba Roman Potočný absolvoval ve Zlíně i předtím v Baníku úplně jiný způsob hry, s tím naším se trochu sžívá. Ale vnímá, co po něm chceme, začleňuje se, je součástí týmu. Prostor dostane.“

A další křídla?

„Na tuhle sezonu máme čtyři. Zlepšuje se i Sor, je to zajímavý hráč, se kterým stojí za to pracovat. David Buchta udělal progres, má místo, potvrdil to i v generálce. Carlos De Azevedo dal minule jedenáct gólů. Je na nich, aby branky nejen připravovali, ale aby je sami dávali. Od křídel čekáme čísla.“

Výkonný ředitel Michal Bělák řekl, že cílem Baníku je umístění v první skupině, to znamená v nejlepší šestce. Co vy na to?

„Já bych nerad vyhlašoval nějaké velké cíle, chtěl bych se poučit z předchozích sezon... Za realizační i hráčský tým však mohu upřímně říct, že jsme na sebe hodně nároční. Chceme být maximálně úspěšní, ale jdeme do sezony s pokorou a pracovitostí.“

A hlavně do sezony půjdete i s fanoušky, byť zatím jen s padesátiprocentní kapacitou.

„Konečně! Já jsem si na to sice na jaře nějak přirozeně zvykl, musel jsem, ale na konci jara jsme viděli, co udělají i dva tři tisíce lidí. Byl to neskutečný hukot. Ohlas a reakce i od nás byla díky fanouškům úplně jiná. Jestli teď přijde pět nebo sedm tisíc, bude to úžasné. Lidi by na fotbale měli být. Víme, jaká situace ve světě panuje, ale jsem rád, že se to vyřešilo, ať už díky testům nebo očkování.“