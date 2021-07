Jak Slovácko zachraňuje Moravu. Proč se klubu z nejmenšího města ligy daří?

Před třemi lety a půl lety vysázelo Slovácko vedení druholigové Jihlavy dva miliony korun. Cítilo, že investice do fachmana Martina Svědíka se vyplatí. Platit za trenéra je v českých podmínkách unikum. Vedení provinčního klubu z Uherského Hradiště do risku šlo.

Dnes mají všichni jasno: Vyplatilo se. Vrchovatě. „Slovácko je dobře nastavené. Všechno si tam sedlo. Je vidět, že hráči jdou za trenérem a dělají to, co on chce,“ mínil Michal Nehoda, bývalý ligový útočník a dnes agent z agentury Nehoda Sport.

Navíc Svědíkova mise ještě není u konce, byť je otázka času, kdy ho klub pustí za lepším. Brzy začne platit výpovědní klauzule v jeho kontraktu, Slovácku se vynaložené prostředky z listopadu 2018 vrátí. A ještě něco vydělá. Už v létě měl progresivní kouč na stole nabídku z polské Wisly Krakov. Vedení Slovácka ji neakceptovalo. „Nepustím ho, ani za nic. Něco jsme si řekli a to platí,“ pravil rázně sportovní manažer Veliče Šumulikoski, koučův nejbližší spolupracovník.

Emotivní Makedonec stojí Svědíkovi po boku, je jeho nárazníkem a spojkou s nejvyšším vedením. To tvoří vlastně jen dva lidé. Výkonný ředitel Petr Pojezný, dlouholetý oddaný funkcionář klubu. Nad ním je majitel-miliardář