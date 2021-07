Změny v Řídící komisi: Vaňkát a spol. odstřeleni! Drobný připraví nástupce

Pro pochopení kontextu: 30. června na výkonném výboru asociace proběhla celkem složitá debata o složení komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy. Rozuzlení bylo takové, že předsedou se stal bývalý mezinárodní sudí Petr Petřík, muž šéfa FAČR Petra Fouska, a k němu bylo doplněno sexteto členů vybrané různými názorovými proudy.

Je důležité zmínit, že Petřík neměl možnost si spolupracovníky vybrat na rozdíl do Radka Příhody, který si členy do komise rozhodčích pro první a druhou ligu navolil sám.

Komise pod ŘKČ začala pracovat, 16. července schválila listinu sudích i listinu delegátů. K Petříkově překvapení na ní figurovala jména Milana Matějčka, Ondřeje Lercha, asistentů Davida Hocka, Petra Blažeje, ale také v Berbrově kauze profláknutí Petr Ardeleanu a Roman Rejžek. Tedy všichni, které vyřadila z profesionálních soutěží Příhodova komise…

Během jednání komise pod ŘDČ to logicky vyvolalo emoce, nicméně návrh byl navzdory Petříkově nespokojenosti schválen v poměru 5:2. Stejně se hlasovalo i o listině delegátů, kam se dostala další jména nechvalně spojená s érou Romana Berbra – Miroslav Liba, Miroslav Tulinger, Martin Wilczek, Zdeněk Vaňkát a v odposleších „chycená“ bývalá rozhodcovská jednička Pavel Královec. A do třetice, počtem hlasů 5:2 byl instalován do pozice sekretáře Vaňkát. Jeho usazení do funkce se stalo rozbuškou, podle informací redakce za něj velmi lobboval místopředseda asociace Jan Richter. Oba se totiž roky znají z OFS Ústí nad Labem.

Podle několika zdrojů Sportu byl značně rozezlen nejen Petřík, ale též předseda FAČR Petr Fousek. Proto šéf komise toto pondělí odeslal na Strahov návrh na výměnu pěti členů vlastní komise rozhodčích. Takový postup Petříkovi z titulu funkce stanovy umožňují. Jmenovitě se jednalo o Slavomíra Kozla (místopředsedu), Leoše Slavíčka, Luďka Lhotáka, Dušana Pospíšila a Pavla Mareše. Tedy pětici, která vždy hlasovala proti představám předsedy.

V pátek se měl podle plánu konat mimořádný výkonný výbor, kde se mělo o možnosti výměny hlasovat. Nicméně se zdravotních důvodů se hlasovalo pouze formou per rollam, přičemž fotbalová vláda se v poměru hlasů 7:5 usnesla, že vyslyší požadavek Petra Petříka na výměnu pěti členů komise. Zároveň udělila Martinu Drobnému, předsedovi Řídící komise pro Čechy, aby do příštího zasedání (5. srpna) připravil nový seznam.

Podle zdrojů Sportu je u Drobného na stole těchto pět jmen - Kryštof Mencl, Miroslav Zlámal, Václav Bouše, Ladislav Čičmanec a Zdeněk Popper, v pozici sekretáře by mohl nepřijatelného Vaňkáta vystřídat Martin Průša.

Všeobecně se předpokládá, že jedno, možná dvě jména, se ještě po dalších jednáních změní. I proto, že Drobnému se výměnný akt pranic nezamlouvá a bude si chtít částečně prosadit svou. Nicméně už to nedojde do bizarní situace, kdy je předseda drtivou většinou komise přehlasován.

Pokud by v pátek výkonný výbor neumožnil změnu členů komise rozhodčích, byli připraveni Petr Petřík a Václav Štěrba své funkce okamžitě složit.

Deník Sport žádal o vyjádření předsedu svazu Petra Fouska, ten ale odmítl s tím, že momentálně nechce celou kauzu komentovat.