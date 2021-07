Štvanice na Slavii. Sparta má dál rezervy, Krmenčík bude pod tlakem

Oba slavní rivalové z Prahy vyhlásili marš za titulem, v Edenu i na Letné cítili, že to takhle naplno museli říct. Slavia si v tuzemsku vydobyla pozici hegemona, poslední tři mistrovské poháry brala ona, úkol v podobě obhajoby je jasný a logický. Sparta doufá, že roste, že v budování týmu pokročila natolik, aby mohla vrchního konkurenta z druhého břehu Vltavy sesadit z trůnu.

„Je to přirozený vývoj týmu. Jdu se Spartou do třetí sezony. Prvními cíli bylo zabudování mladých hráčů, jejich rozvoj. Následně vybudování pevné kostry týmu, obecně jsme hodně pracovali na prostředí a kultuře mužstva. Loni jsme skončili třetí, vyhráli domácí pohár a probojovali se do Evropské ligy. Letos jsme se posunuli na druhou příčku, teď tedy nemůžeme mít jiný cíl než titul,“ shrnul sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Pohled aktuálních šampionů? „Obhajoby jsou strašně těžké, hlavně když se bavíme o třetí. Týmy, které v sezoně neuspějí, mají o to větší touhu a motivaci na titul dosáhnout. My si naopak musíme srovnat v hlavě to, že jsme něčeho dosáhli, ale že je to také minulost. Musíme počítat s tím, že máme silné konkurenty,“ přemítal trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Startuje FORTUNA:LIGA! S diváky, nadstavbovou částí i novým pořadem

Slavia profrčela posledním ligovým ročníkem zcela suverénně, ani jednou neprohrála. Kádr zatím udržela pohromadě, byť počítá se zpeněžením některého z cenných hráčů, navíc ho ale vytunila novými borci Ivanem Schranzem, Srdjanem Plavšičem, Madsem Emilem Madsenem, Ubongem Ekpaiem, Alešem Mandousem, Aihamem Ousouem a čerstvě Michaelem Krmenčíkem.

Výzva pro konkurenty

Mistrovi bude asi chvíli trvat, než se rozjede, protože Trpišovský musí zatím postupně dávkovat zátěž pro nejvytíženější reprezentanty Lukáše Masopusta a další. Navíc do přípravy zasáhl i další případ koronaviru, Oscar chytil mutaci delta. I tak jsou ale „sešívaní“ hlavními aspiranty na titul a momentálně se spíš vnucuje otázka, zda budou tak dominantní jako v uplynulé sezoně, nebo se setkají s větším odporem.

„Moc bych si přál, aby byla liga vyrovnanější. Je to výzva pro Spartu i další týmy. Ale trochu se obávám, že to tak nebude. Slavia má zkušenosti, vhodně doplnila kádr, stávající hráči vědí, co od sebe mohou očekávat. Trenér Trpišovský