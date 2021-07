Liga očima fanoušků: Vstup na stadion jako loterie, bolest Sparty se stopery

Nicméně nakonec svou premiéru Slavia díky krásnému gólu Kuchty zvládla. Vynikající výkon podal zejména Oscar. Slávistickou fanouškovskou obcí ale nyní rezonuje jiné téma. A sice nové nařízení vlády, které umožní ve své podstatě návštěvu fanouškům na stadionu až do plné kapacity. Má to však háček: kvůli epidemiologickým nařízením je umožněn vstup 3000 fanouškům, kteří mají negativní test, jsou očkovaní nebo v „ochranné lhůtě“ po prodělání covidu.

Potěšil oboustranně útočný zápas, kdy v rychlosti vznikají chyby, které často končí brankou. Tentokrát jich bylo, jako již s Olomoucí tradičně, dohromady pět. Potěšila změna v zakládání akcí, kdy dřívější „ragbyový přechod“ do útoku – dozadu a do stran – byl nahrazen snahou o maximální rychlost.

VIKTORIA PLZEŇ

Na hitparádu to nevypadá

A už je to tady zase, fotbal začíná.

Permice zakoupeny, co nám nová doba přinese, uvidíme. Ve čtvrtek předkrm, Brest. U vchodu vše bez potíží, překvapení u stánku s občerstvením, připadal jsem si jako v Příbrami. Teda, otevřít jeden pro celou tribunu, to se někomu fakt nepovedlo. Pokud se má takhle zabránit tlačenici a podobně, jsme asi někde jinde. Fotbal? Poločas pěkný. Na tu marodku fakt dobrý. Jenže ten druhý nestál z naší strany za nic, a proto pojedeme ještě o postup bojovat. Až jsem si říkal, že na Bolku by tohle nestačilo.

A ono stačilo.

Bylo to podobné, pouze s tím rozdílem, že Boleslav byla ve druhém poločase lepší než my proto, že jsme asi na víc neměli. V téhle sezoně to tedy na žádnou špičkovou hitparádu nevypadá, zatím. Posily? Moc jsem jich neviděl a popravdě, zatím mě nijak nezaujaly. Nicméně pochválím mladého Šulce, ten se mi líbí moc. Pořád běhá a snaží se, jako motorová myš. Takhle by měli lítat po hřišti všichni. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním!

Kovi. 53 let, koordinátor distribuce