Sparťanský hrdina Pešek: „Zapečenej“, který skolil i legendu Zidaneho

Větral obranu Rapidu. Byl dotěrný. Tlačil se do koncovky. Chytře se nacpal před brankáře, který jej musel nešetrně zbourat. A byla z toho penalta. Sám pak Jakub Pešek vstřelil druhý postupový gól Sparty do 3. předkola Ligy mistrů. „Byl nejlepším sparťanem,“ chválí svého bývalého svěřence liberecký trenér Pavel Hoftych. I díky jeho průpravě je odchovanec ze Strahova zpátky v rudém.

Ne každý kluk v Česku může říct, že ve fotbale přelstil Zinedina Zidaneho. Jakub Pešek je výjimka. Před osmi lety s partou kamarádů utvořili tým, který to v malé kopané dotáhl až na turnaj do Provence, kde si francouzskou legendu podali. Ta se jim následně uctivě uklonila.

Ovšem nebyl to kredit, který by mladého sparťana okamžitě vystřelil na ligovou scénu. Ba naopak – Pešek musel začít od píky. Po titulu dostal od Vítězslava Lavičky v lize jen minutový drobek. Ač byl mimořádně nadaný, své místo na slunci si musel pracně vydobýt přes angažmá v Českých Budějovicích a krok mezi elitu nakonec udělal v Liberci.

„Peša je typ hráče, který dozrává pomaleji. Je citlivý, někdy až moc hodný. Není to Hložek, který v 19 letech vypadá jako nekompromisní zabiják, kterého nic nerozhodí,“ vysvětluje Pavel Hoftych, proč se osmadvacetiletý křídelník utrhl až v posledních letech.

Mírnou nervozitu mimo jiné Pešek přiznal i krátce po utkání. „Bylo cítit, že to je důležitý zápas. Je to tu jiné. Sparta je velkoklub. Fanoušci jsou hladoví po úspěchu, který tu dlouho nebyl. Zvykám si. Nakonec nás ale oni dotlačili k důležité výhře.“

Sparta - Rapid: Penalta pro Spartu! Strebinger fauluje ve výskoku Peška

Na začátku všeho bylo ovšem setkání na severu s náročným trenérem. Zde začíná Peškův návrat na Letnou. Hoftych postupem času vybrousil drahokam, který Sparta před lety vypustila do oběhu. „Je technicky vyspělý, má fantastický první dotek a je rychlostně vybavený. Prosadil se v evropských pohárech i v národním týmu. Během dvou let udělal obrovský progres. Je super, že se mu podařil i vstup do Sparty. První dojem je ohromně důležitý,“ těší kouče Slovanu.

Ale hezky popořadě.

Za hvězdu nebyl Pešek okamžitě. Jako první přišla na řadu fyzická připravenost. „Když jsem do Liberce přišel, začali jsme trénovat trochu jinak, náročněji a mužstvo si zvykalo. Kuba docela hůř. Kluci v kabině se mu smáli: říkali mu ‚Zapečenej‘. Ale zvykl si, a postupem času se stal důležitým hráčem.“ Dnes dokáže rodák z Chrudimi atakovat rychlost 36 km/h, což jej řadí do elitní evropské společnosti.

Jakmile mohl využít kondici, naučil jej Hoftych poctivé obraně, což je u každého křídelního hráče výjimečná záležitost. „Ač byl kvůli bránění ve velké únavě, musel často sprintovat okamžitě nahoru, protože jsme ofenzivu měli postavenou na něm a na rychlých brejcích. Dnes to pro něj je ve Spartě velká výhoda,“ míní.

Sparta - Rapid: Sparta se dočkala druhé branky! Po úniku Krejčího skóroval agilní Pešek

Ovšem nechybělo málo a libereckou průpravu Pešek rozvíjel v Edenu. V táboře největšího sparťanského rivala. Minulý rok Slavia rozmýšlela, jak svůj kádr posilnit. Pešek figuroval ve vyhlédnutých jménech. Trenéra Jindřicha Trpišovského lákala rychlost, smysl pro kombinaci i tah na branku. Jenže nakonec si na severu vybral produktivnějšího Tomáše Malínského, kterého před pár týdny obětoval do Jablonce v balíčku za Ivana Schranze.

Měli si červenobílí vybrat jinak? Hoftych tehdejší volbě rozumí, i když sám uznává, že Pešek by do současné Slavie pasoval lépe. „Tohle je otázka strategií obou mužstev. Slavia brala Malinu ve velkém laufu a ve velkých číslech. Viděli v něm brejkového hráče. Peša je víc herní, víc do kombinace. Tím, že se slávistická křídla dost stahují do středu, by do její hry asi víc seděl on.“

Velký přestup však liberecký klenot neminul. Když na jaře vyplavalo na povrch, že Srdjan Plavšič ve Spartě neprodlouží smlouvu a pláchne do Slavie, začali na Letné hledat náhradu. Pešek byl jasnou volbou. „Určitě bude pro Spartu důležitějším hráčem, než byl Plavšič. S Pešou budou mít ‚rudí‘ za méně peněz daleko více muziky,“ nepochybuje Hoftych.

Dokonce si myslí, že by mohl atakovat základní sestavu v reprezentaci. „Ve Spartě se uvedl po pár dnech dnech volna od EURO velmi dobře. Nyní mu přeju, aby si vybudoval ještě silnější pozici v nároďáku a stal se pro něj důležitou postavou. Rozhodně na to má.“

Už v sobotu ale bude U Nisy nové opoře Sparty čelit jako soupeř. Jakou lest na Peška vymyslí? „Žádnou. Ani hrát nebude. Dám mu dělo už v tunelu a bude klid,“ směje se. „Už jsem mu psal, ať sem nejezdí. Ať řekne Vrbičovi, že je unavenej a neotravuje nás.“