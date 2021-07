Odsune Oscar Bořila na lavičku? Rezek: Hráč zápasu už po poločase

A tenhle znáte? Přijde obránce do Slavie a po několika měsících je z něj skvělý záložník. Pak dorazí záložník a je z něj moderní levý bek. Jindřich Trpišovský dělá s hráči psí kusy. Jenže mu to poměrně vychází. Jako nyní s liberijským univerzálem Oscarem.

Před týdnem na zlínské Letné nabyl Janu Kuchtovi, na Stínadlech asistoval u dvou branek Ivana Schranze. „Hrál fantasticky. Centry má neskutečné a fantasticky mi to připravil při prvním i druhém gólu,“ pochválil spoluhráče slovenský střelec.

Ovšem začátek v „sešívaném“ neměl zprvu nemluvný fotbalista vůbec snadný. Na Slavii si s ním chvíli nevěděli rady. „Přišel k nám jako střední záložník a už na začátku mi bylo jasné, že v našem stylu hry bude limitovaný a neviděl jsem moc šancí, aby se prosadil přes ostatní hráče. Hodně ho limitovalo, že hrál jen levou nohou,“ přiznal kouč „sešívaných“ po výhře v Teplicích.

Oscara se však nevzdal. Na tréninku jej trkla myšlenka, jak z drobného středopolaře udělat beka, který bude kmitat po lajně. „Na tréninku chodil hrát křídlo, kde jsme si mysleli, že by mohl mít uplatnění. A nakonec jsme se rozhodli, že ho naučíme bránit, protože má všechny předpoklady pro moderního beka.“

Poprvé si nevšední pozici vyzkoušel před rokem v letní přípravě, kdy Slavii vypadla plánovaná posila na levý kraj. Oscar nezklamal. A od Trpišovského se dočkal označení „Liberijský Marcelo“. „Všichni se mi za to smáli, ale mně to bylo jasné od samého začátku. Dokonce za mnou po chvíli přišel a řekl mi, že akce Marcela a Alphonsa Daviese z Bayernu, které jsem mu dával za vzor, si stáhl a studuje je. Přeorientování se ze středu na kraj je ohromně těžké, ale Oscar byl obrovsky učenlivý,“ vzpomíná.

Dnes je z 23letého liberijského reprezentanta jeden z nejzajímavějších levých beků FORTUNA:LIGY. V úvodních dvou kolech si připsal tři asistence, což elitní obránci v minulém ročníku nashromáždili za celý rok. „Už nyní atakuje nejlepší hráče v lize,“ míní kouč Slavie. „Nejen, že hraje velmi dobře, ale je i líbivý. Hezky se na něho kouká. Fotbal v jeho podání je tanec s míčem.“

Slavia díky Oscarovým kouzlům alespoň na chvíli nemusí myslet na trable Jana Bořila, u nějž je návrat do procesu zatím velmi nejistý. „Honza si přivezl problém z nároďáku. Měl doporučenou dlouhou pauzu. Začal trénovat a znovu se vrátil do stavu z EURO. Těžko říct, kdy bude k dispozici. Ani neběhá. Nemáme žádné predikce,“ povzdychl si Trpišovský.

Ovšem jen naoko. Levou stranu má nyní vyřešenou. Oscar není pouze levý bek. Po vzoru Marcela a spol. v utkání na Stínadlech skutečně piloval lajnu nahoru dolů. Dokonce více času strávil v pozici křídla. Měl by se kapitán na marodce začít bát o místo? Už během evropského šampionátu se objevovaly názory, že v příštích měsících dojde na Bořilovo postupné odcházení z výsadní pozice.

Tuto tezi ještě více přiživil Jan Rezek ve studiu O2 TV Sport. „Myslím si, že Honza se musí obávat. Oscar měl vlevo dobrý už konec minulé sezony. Už nyní je pro mě muž zápasu, a to máme za sebou teprve 45 minut,“ neskrýval nadšení někdejší reprezentant.

Čím si Oscar získal přízeň veřejnosti? Je rychlý, oplývá výbornou technikou, má cit pro kombinaci, pod tlakem nepanikaří, umí vybrat ideální řešení a dozadu začíná být čím dál víc spolehlivý. To je balíček, kterým se většinou prezentují elitní evropští beci. „Potřebujeme od něho, aby se ještě více tlačil do vápna a střílel i góly,“ apeluje Trpišovský.

Pak už bude 23letý Liberijec opravdu prvotřídní hráč pro větší kluby. Už kdysi kolem něj údajně kroužil Manchester City, ale to ještě za starých časů ve středu zálohy. V Edenu by se nejspíš měli začít chystat na hlášku And the Oscar Goes To... Kam? Doplňte sami.

