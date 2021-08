iSport podcast: Na některé Radovy výstupy už jsem koukal, řekl Podaný

Nová sezona FORTUNA:LIGY už má za sebou první aféru – vstup Miroslava Pelty do šatny rozhodčích při zápase Jablonce s Bohemians , a následné komentáře Luďka Klusáčka a výlev Petra Rady na novináře Sportu. Dá se vůbec ve fotbalovém prostředí zamezit kontaktům s rozhodčími a jak bylo možné situaci řešit? Předvedli sudí v utkání dobrý výkon a co sporná penalta?

Spolu s bývalým ligovým fotbalistou a hráčem Jablonce i Bohemians Jakubem Podaným jsme se podívali blíž taky na to, jaké to je hrát a trénovat pod Petrem Radou a jestli už jeho výstupy vůči médiím nejsou kontraproduktivní.

0:00 Jak se chová Rada v kabině a dá se zabránit nešvarům a neformálním kontaktům se sudími? V čem spočívá kouzlo Jablonce?

21:52 Proč Plzeň vyhořela s TNS a má na obrat v odvetě?

30:16 Odložila Slavia duel s Olomoucí správně a jak krok může dopadnout na hráče? Jak naložit s termínovkou do budoucna a mají české kluby blok v pohárech?

45:53 Proč Barcelona nechala dojít situaci s Messim tak daleko a co dál pro klub i hráče?

55:35 Proč Jakub Podaný ukončil profesionální hráčskou kariéru a co chce ukázat jako expert v O2 TV sport?

