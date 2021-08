Velký návrat? Kadlec zkusí oživit kariéru, začal trénovat v Boleslavi

Prorokovala se mu zářivá kariéra. Experti se předháněli v superlativech. Václav Kadlec měl fantasticky našlápnuto, už v šestnácti letech byl stabilním členem prvního týmu Sparty.

S Letenskými získal mistrovský titul, dostal se do reprezentace. Následně střílel góly v Bundeslize za Frankfurt, okusil angažmá v dánském Midtjyllandu. Po návratu na Letnou v létě 2016 ho ale začaly stále víc trápit problémy s kolenem. Ani série operací nezabrala, loni v únoru proto Kadlec musel aktivní kariéru oficiálně ukončit.

Definitivní konec to ale být nemusí. Uběhl rok a půl a ve hře je nečekaný návrat. Kadlec se počínaje úterkem začal chystat s rezervou Mladé Boleslavi. Pokud by koleno drželo a devětadvacetiletý útočník stačil i fyzicky, ve hře je přesun do prvního týmu. A kdo ví, třeba i smlouva a nasednutí na prvoligový kolotoč…

PĚT let od luxusního Kadlecova voleje. Kdo další zazářil?

Po ukončení kariéry totiž někdejší ´zlaté dítě´ českého fotbalu na milovaný sport nezanevřelo. Kadlec se udržoval v kondici, mimo jiné nastupoval za Červené Janovice ve třetí třídě na Kutnohorsku. Po boku Tomáše Řepky či Martina Jiránka.

„Bylo to těžké, nemohl jsem se pořádně rozběhnout. Nevěděl jsem, co čekat. Bylo to z mé strany zároveň hodně opatrné, myslím, že jsem nešel do jediného vážnějšího souboje. Když už, tak jsem si to dobře rozmýšlel,“ vyprávěl po svém prvním startu zkraje října loňského roku.

Od té doby se ale mnohé změnilo. Kadlec na sobě pracoval, v létě mimo jiné absolvoval týdenní přípravnou fázi společně s Patrikem Schickem pod vedením trenéra Oldřicha Hlavničky.

Teď nastává další fáze. Standardní tréninkový proces se spoluhráči. Až v něm se ukáže, jak na tom Kadlec skutečně je. V téhle fázi ovšem nemá co ztratit.

„Po rok a půl dlouhé pauze se zdravotní stav Václava Kadlece natolik zlepšil, že jsme se rozhodli vyzkoušet, zda jeho koleno zvládne i plnou zátěž profesionálního fotbalu,“ uvedl hráčův agent Pavel Paska.

A kdyby vše klaplo? V devětadvaceti letech může mít před sebou řadu hezkých fotbalových let.