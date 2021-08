Volný den? Nguyen se oženil! Chválí si Slovácko i Svědíka: Cítím důvěru

Co takhle s volným úterkem? Filip Nguyen (28) to vyřešil originálně. U Kutné Hory se oženil. Jeho velký den mohla zhatit jediná událost. „Doufal jsem, že budeme hrát Ligu mistrů,“ smál se v rozhovoru pro iSport.cz brankář Slovácka, který v neděli deptal střelce Plzně (1:2). Ve Svědíkově výběru se cítí daleko lépe než předtím v Liberci. Soukromě i fotbalově.

Přišel a hned se stal ve Slovácku jedničkou. Přesně po tomto Filip Nguyen toužil. V Liberci pozici v bráně ztratil, hostování bere jako vysvobození. A daří se mu. Do nedělní bitvy s Hradcem Králové půjde jako čerstvý ženáč. Svatba mu krásně vyšla na volný den po utkání v Plzni….

Filipe, svatba v úterý, to není moc tradiční…

„Museli jsme to odložit někam do sezony. Jelikož o víkendu byla velká šance, že budeme mít zápas, vyšlo to na úterý. Doufal jsem tedy, že budeme hrát Ligu mistrů.“ (směje se)

Fotbalisté se většinou žení v červnu během letní pauzy. Proč ne vy?

„Samozřejmě jsme to měli původně plánu. Ale situace byla složitá s covidem a navíc můj táta musel zůstat ve Vietnamu. Nestihl by se vrátit. Už když jsem šel do Slovácka, říkal jsem trenérovi, že mám tento termín svatbu. Taky jsem mu tvrdil, že budeme ve čtvrtek hrát předkolo Konferenční ligy. Bylo domluvené, že bych přijel třeba rovnou na letiště.“ (úsměv)

Dorazil některý ze spoluhráčů?

„Žádní fotbalisté tam nebyli. Jen rodina a nejbližší přátelé. Šlo spíš o menší svatbu. Přijedu ve středu na odpolední trénink. Svatební cestu jsme odložili na prosinec.“

Jak se vlastně cítíte ve Slovácku, kde hostujete z Liberce?

„Je to příjemná změna. Lidé jsou tady skvělí, od trenérského štábu cítím obrovskou důvěru. Celkové zacházení se mnou je úplně někde jinde. Je to takový lidský přístup. Ne že by byli v Liberci na mě zlí. Ale ve Slovácku mi to přijde ještě lepší.“

Co herně?

„Taky jsem spokojený. Defenziva fungovala skvěle už minulý rok. Doufám, že zápas od zápasu se to ještě bude zlepšovat a uděláme velký úspěch. Je znát, že jsou v obraně zkušení hráči. V Liberci byl nejstarší jednatřicetiletý útočník Rabušic. V tomto směru je to obrovská změna. Je trošku zvláštní dirigovat takové borce jako je Michal Kadlec. Od Káci můžu sám čerpat nové zkušenosti.“

V neděli v Plzni (1:2) jste byl výtečný na čáře, ovšem rozehrávka nohou vám nešla. Souhlasíte?

„Je to tak. Bavil jsem se o tom s Jindrou Staňkem (brankářem Plzně). Říkal, že na ten balon si zvykal asi měsíc. Je zvláštní, že se liga hraje snad se šesti různými druhy míčů. Každý je jiný. Trvá, než si na něj člověk zvykne. Tím se nevymlouvám. Ale jsou to věci, které výkon ovlivňují. Při rozehrávce nohou jsem se v Plzni necítil dobře. Aspoň jsem pak něco chytil a klukům pomohl.“

Máte rád, když jste hodně ve hře nohama?

„Jo jo. V tomto je to taky jiné než v Liberci. Tam jsem měl pokyny zpracovat balon a hrát dlouhej. Nebo to maximálně odehrát na dva doteky. Ve Slovácku se úplně nakopávat nechce. Tento styl mě baví víc. Samozřejmě z toho můžou vyústit chyby, ale nejsem typ gólmana, co hraje vyloženě na riziko.“

Jak vycházíte s náročným trenérem Martinem Svědíkem, který je pes i na brankáře?

„Trenér byl jedním z důvodů, proč jsem sem přišel. I ke gólmanům si vždycky řekne svoje. Vím, že je na ně hodně náročný. Ale přináší to svoje ovoce. Je to výborný kouč. Dokáže na hráče přenést to,co chce hrát. Vycházíme spolu velmi dobře lidsky a rozumíme si i po fotbalové stránce.“

Už máte indicie, že se hostování po roce změní v přestup?

„Důležité by bylo, kdyby se nám podařilo postoupit v Konferenční lize, což by klubu přineslo peníze. Bohužel se to nepodařilo. Slovácko by přestup chtělo, ale je to skromnější klub. Uvidíme. Ještě je na rozhodnutí čas, během roku se může stát spoustu věcí.“

Jaké máte ambice?

„Klub si nedává vyloženě za cíl postoupit do pohárů. Ale když vidím, na jaké úrovni je mužstvo, mohlo by se to povést. Když to srovnám s Libercem, za mě je tady kvalita o něco vyšší. Snažíme se hrát s balonem, zatímco v Liberci se hlavně nakopávalo. Někdy to byla hra na náhodu.“

SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:1. Viktoria otočila, v dramatickém závěru rozhodl Mosquera