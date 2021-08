Liberec dál posiluje, loví v Itálii! Přijít by mohl mladý slovenský útočník

Přestavba pokračuje, na severu uvolňují šrouby. Po remíze a dvou porážkách během úvodních tří kol fotbalové FORTUNA:LIGY by mohla dorazit do libereckého kádru další posila, podle informací deníku Sport se jedná o 23letého slovenského útočníka Ľubomíra Tuptu. Kmenový hráč Hellasu Verona minulou sezonu působil na hostování ve švýcarském Sionu, stejnou formu by mělo mít také jeho případné angažmá pod Ještědem.