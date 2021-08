Čtyři tituly a sbohem, Slavie? Van Buren jedná se Slovanem Bratislava

Zužování početného kádru Slavie začalo. Jako první by soupisku mistra mohl opustit Mick van Buren, kterého si vybral coby posilu trenér Vladimír Weiss do Slovanu Bratislava. „Jednáme, rámcově jsou všechny strany domluveny. Ale Mick má i řadu nabídek z české ligy,“ řekl redakci iSport.cz Jiří Müller z agentury ESAM, která holandského útočníka zastupuje.

Po včerejším vítězství nad Michalovcemi (3:1) trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss starší avizoval, že v jeho týmu dojde k významným změnám s tím, že co nevidět přijdou dva noví hráči.

Jedním z nich bych měl být Mick van Buren, který by tak dres českého mistra vyměnil za dres slovenského šampiona.

„Jednáme, rámcově jsou všechny strany domluveny. Ale Mick má i řadu nabídek z české ligy,“ potvrdil redakci iSport.cz hráčův agent Jiří Müller.

Osmadvacetiletý Van Buren začíná v Edenu už šestou sezonu a patří mezi malou skupinu hráčů, kteří se podíleli na všech čtyřech titulech v éře čínského majitele klubu. Pevné místo v základní sestavě však nikdy nezískal, nejprve hostoval v ADO Den Haag, pak i v Českých Budějovicích.

V minulé sezoně se zaskvěl skvělým výkonem v domácím zápase s Plzní (5:1), po kterém s ním Slavia prodloužila o dva roky smlouvu. V tomto ročníku nastoupil důrazný a rychlý útočník pouze na část utkání ve Zlíně, momentálně je lehce zraněný. A jelikož zatím nedošlo k avizovanému odchodu Abdallaha Simy, i trošku nadbytečný.

To ve Slovanu, který se chystá na play off Evropské ligy s Olympiakosem Pireus, a bude tak v nejhorším hrát základní skupinu Konferenční ligy, by Van Buren uplatnění určitě našel.

„Trenér Weiss má o Micka enormní zájem. Jsme kvůli tomu spolu často v kontaktu,“ uvedl Müller.