Risk už není zisk, hvězdné války jsou pryč! Český trh se změnil

Hvězdné války, kdy do Česka v létě 2017 chodili hráči jako Halil Altintop nebo Rio Mavuba, jsou pryč. Pro někoho bohužel, ale jinak spíš bohudík. Byť se to možná na první pohled nezdá, FORTUNA:LIGA opravdu není jednoduchá soutěž. Rozhodně ne taková, že by sem měli chodit borci, kteří už jen žijí ze svého jména a věří, že tady dohrají s prstem v nose. Nejen dva výše zmínění, ale třeba i Ruslan Rotaň s Marcem Jankem a další by mohli vyprávět. Jak se proměnil český trh a jaké tipy posil se vyplácí?