Chytila překvapili trenéři: Můj gól? Jedna mínus. Byl pravý čas

Jak jste zápas viděl?

„Věděli jsme, že to bude určitě bojovný zápas, plný soubojů, což se potvrdilo. Bylo to vyrovnané, Bohemka celou dobu držela víc míč, ale pak jsme z ojedinělé šance po skvělém Čeldově centru šli do vedení. Ke konci poločasu jsem měl ještě druhou šanci, chtěl jsem gólmana jen přehodit, ale měl jsem to trefit nártem a bylo by vymalováno. O přestávce jsme si řekli, že to musíme zlomit, že do toho dáme tisíc procent a zvládneme to za tři body. Nakonec se nám to díky dvěma dalším nádherným gólům výborně povedlo.“

Překvapilo vás, že jste na hrotu útoku dostal přednost před Pavlem Černým a Davidem Hufem?

„Musím říct, že trošku překvapený jsem byl. Jsem rád za tu šanci, i že se mi povedlo dát gól. A těší mě, že se to povedlo i Pavlu Černému.“

SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 3:0. Souboj o Ďolíček skončil debaklem, trefil se i Chytil

Je konkurence v pardubickém útoku podobná té v Olomouci?

„Je nás víc na jedno místo, takže se to dá srovnávat. Není to úplně stejné, v Olomouci je konkurence asi ještě větší, ale tady jsou taky kvalitní útočníci. Pavel Černý je vynikající, strašně se mi líbí, Hufiňo je taky super kluk a fotbalista.“

Dal jste v lize krásnější gól?

„Kdybych mu měl dát známku jako ve škole, byla by to asi dvojka. Nebo jedna mínus. Centr byl skvělý a já jsem se jen soustředil, abych balon trefil čistě, abych jej jen nelíznul.“

Bylo to pro vás fyzicky náročné?

„Hodně, protože většinu zápasu jsme běhali bez míče, to je vždy náročnější. Museli jsme se posouvat, neustále někam dobíhat.“

Spadne z vás teď tíha čekání na první výhru v sezoně?

„Už jsme si trošku říkali, že to musíme zvládnout. Trenér nás sice uklidňoval, ať máme čistou hlavu a nejsme pod tlakem, ale někteří jsme osobně cítili, že je pravý čas.“

Jak se vám líbila atmosféra?

„Kotel Bohemky za bránou je super. Přirovnal bych to trochu v menším k Baníku, super atmosféra. Proto fotbal hrajeme.“

Mužem zápasu byl vyhlášen gólman Jakub Markovič. Co jste říkal jeho výkonu?

„Už jsem mu gratuloval, drží nás. I na Baníku, i když jsme prohráli, chytal dobře. Měl tam výborné zákroky, jen ať se mu dál daří. Budeme všichni rádi.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Chytil, 65. P. Černý, 83. Solil Hosté: Sestavy Domácí: Markovič – Cadu, F. Čihák, Toml, T. Čelůstka (83. Lupač) – Jeřábek (C) (64. Červ), Solil – Tischler, Beran (64. Sláma), D. Kostka (89. Huf) – Chytil (64. P. Černý). Hosté: Bačkovský – M. Dostál (C) (71. Bartek), Bederka, Köstl, Vondra – Ljovin (71. Květ), Vacek – Fulnek (58. Chramosta), Hronek, J. Kovařík (86. Nový) – Necid (71. Keita). Náhradníci Domácí: Letáček, Sláma, Černý, Šejvl, Červ, Huf, Lupač Hosté: Bartek, Keita, Krch, Květ, Nový, Chramosta, Le Giang Karty Domácí: Jeřábek Hosté: Nový Rozhodčí Hrubeš – Hájek, Dobrovolný Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 2384 diváků