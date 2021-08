Mazuchova smůla. Škoda ho sestřelil, brzdila ho krev, zmeškal i start půle

Milan Škoda vletěl do Ondřeje Mazucha, který skončil v krvi • Repro O2 TV Sport

Teplický obránce Ondřej Mazuch prožil smutný návrat do místa, kde v kariéře také působil. V zápase proti Mladé Boleslavi, kde Severočeši padli 1:3, se prakticky celou dobu pral nejen s útočníky domácích, ale také se zraněním, které mu v úvodu způsobil jeden z nich. Začínala 9. minuta, když do souboje s Mazuchem vlétl Milan Škoda, nešťastně ho trefil do obličeje. Zkušený stoper měl zkrvavená ústa.

„Měl roztrženou pusu, čtyři stehy, asi si to neudělal sám, nebyla tam ani žlutá karta. Pak nám vypadl asi na čtyři minuty,“ informoval i s jistým údivem teplický trenér Radim Kučera.

„Škoda dostal žlutou kartu až ve druhé půli, když přerušoval naši akci. Kdyby ji dostal už za zákrok na Mazucha, možná by šel ven. Jsem rád, že Mazuch dohrál, ale tyhle problémy nás provázely, strávili jsme minimálně čtyři až pět minut hry bez něj,“ dodal kouč Severočechů.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Teplice 3:1. Pálili Fila i Stránský, hosté v deseti

Mazuch musel být ošetřen, měnil si dres. Několik minut v prvním poločase nuceně vynechal. Když se začínalo po přestávce, hosté byli na hřišti jen v deseti hráčích, Mazuch chyběl. „Šili mu tu ránu,“ vysvětlil Kučera, proč dvaatřicetiletý obránce naskočil po změně stran do hry až poté, co uplynuly první dvě minuty. „Tohle jsem ještě nezažil. Byla to pro nás menší komplikace,“ ulevil si teplický záložník David Černý.

Pro Teplice byly lapálie jednoho z důležitých členů obrané formace mrzuté. „Vždycky když tým hraje o jednoho hráče míň, je něčím limitovaný. Nechci říct, že se nedá hrát na sto procent, ale pořád se ohlížíte. Je to nepříjemné,“ popsal Černý.

„Prohrávali jsme 1:2 a chtěli jsme na začátku druhé půle na Boleslav hned vlítnout, dostat je pod tlak. Tím, že nás bylo o jednoho méně, to nebylo úplně ono. Ale vůbec se na to nechci vymlouvat, tím jsme zápas neprohráli. Prohráli jsme si to během devadesáti minut na hřišti sami,“ podotkl smířlivě autor asistence na jediný teplický gól v Boleslavi.

Někdejší obránce Fiorentiny, Sparty nebo Hullu hrál trudné utkání i proto, že za stavu 1:1 fauloval Jiřího Skaláka v pokutovém území, čímž dostali domácí výhodu penalty. Z ní dali rozdílový gól.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23. Fila, 35. Skalák, 89. Stránský Hosté: 26. J. Mareš Sestavy Domácí: Šeda – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Plechatý (31. Jurásek) – Ladra (60. Ewerton), Matějovský (C) (77. D. Mašek), Dancák, Skalák (78. Stránský) – Fila (60. L. Mašek), Milan Škoda. Hosté: Čtvrtečka – Švanda (33. Kodad), Mazuch, Knapík, Chlumecký – Jukl, Mareček (88. Hasil) – Černý, Krunert (71. Trubač), Moulis (70. Fortelný) – J. Mareš (C) (71. Ledecký). Náhradníci Domácí: Halouska, Ewerton, Mašek, Stránský, Mašek, Jurásek, Píchal Hosté: Grigar, Hasil, Fortelný, Trubač, Kodad, Laňka, Ledecký Karty Domácí: Milan Škoda Hosté: Chlumecký, Fortelný, Chlumecký Rozhodčí Tomáš Klíma – Petr Antoníček, Martin Leška Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2512 diváků