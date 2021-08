Koubek po Spartě: Výkon sympatický, ale ve finální fázi jsme druholigoví

Dlouho jste se Spartou drželi bezbrankový stav. Nakonec je z toho prohra 0:4, odpovídá to obrazu hry?

„Vítězství Sparty bylo samozřejmě zasloužené. Možná jeho výše pro nás byla trochu krutá. Z mého pohledu jsme totiž podali sympatický výkon. Ale byl vidět obrovský rozdíl v kvalitě finální fáze obou mužstvev. Tam jsme zatím druholigoví, Sparta je naopak čelní mužstvo naší ligy. Pro nás je dobré poznání, že nám fungovala slušně organizace hry. Chtěli jsme hrát především aktivně, vysoký presink. Žádné schovávání, zalézání, ustrašenost. Jestli jsme mohli udělat lepší výsledek, tak jsme si to pokazili v prvním poločase. Nedotáhli jsme řadu nadějných brejkových situací. Nějaké tam byly i v druhé půli, ale pak jsme udělali určité individuální chyby, zbytečné, a Sparta je dokázala potrestat.“

Je finální fáze o nekvalitě, nebo o nervozitě? Kde vidíte příčiny toho, že situace nejsou řešené tak, jak byste si představoval?

„Je to určitě téma kvality řešení. Takové schopnosti zvládnout to v kooperaci určité kreativity. Nemyslím, že jsme v tom nějací hektičtější třeba z toho, že jsme na Spartě. Měli jsme až nečekané množství situací, které jsem tady u jiných mužstev třeba ani neviděl. Ale postrádáme pak v tu chvíli kvalitu. Důraz, razanci, co měl soupeř, to byl rozdíl. Když vidíte třeba zakončení Hložka: bum, prásk. My to tam přehráváme, není tam razance, útočná agresivita. To mě mrzí a je to náš problém, o kterém víme. Jsem ale spokojený, že mužstvo pracovalo na slušné úrovni. Své body si musíme udělat s jinými soupeři. Nikdo od nás tady nic nečekal, byť my od sebe čekali hodně. Finální fáze nás ale určitě tlačí, mohli jsme mít jinak více bodů, protože neproměňujeme šance.“

Kapitán Adam Vlkanova, na kterého jistě hodně spoléháte, má zatím bilanci 0+1. Je to pro vás nějaká výstraha?

„Není to výstraha. Ti hráči hráli druhou ligu, kde se prosazovali. Tady je to o level výš. Seznamují se, poznávají to. Jsou ve složitějších situacích, hrají proti kvalitnějším hráčům. Určitá rezerva tam je, musíme pracovat a poučit se z nezdarů v koncovce. Posun se dá udělat. Skokové zlepšení ale těžko očekávat, zlepšit se to ale dá.“

