Baník: kdy jindy, když ne teď? Slavia má plnou hlavu odchodů, říká Vrťo

Přestože Baník odehrál o jeden zápas více než Slavia, asi nikdo čekal, že do vzájemného duelu v pátém kole půjdou Ostravští jako lépe postavený tým v tabulce. Sice jen o skóre, protože bodový zisk (9) je stejný, ale i to se počítá. Zvlášť po třech výhrách, které Slezanům před atraktivním mačem v Edenu pořádně zvedly sebevědomí. A fanouškům FCB očekávání. „Pro veřejnost i pro mě jde o zajímavé utkání. Setkám se s kluky z reprezentace, moc se těším,“ hlásí trenér Tomáš Galásek.

Už to tady párkrát bylo – jak za kouče Bohumila Páníka, tak za jeho nástupce Luboše Kozla. Baník solidně zvládl pár zápasů a pak jel na horkou půdu pražských „S“. V Ostravě panovala vysoká očekávání, ještě krátce před zápasem zdravé sebevědomí a pak... Zklamání. Povětšinou nudný výkon, prohra a dlouhá cesta zpátky domů.

Dnes večer (19.00) by to v Edenu opravdu mohlo být trochu jiné. Slezané za sebou mají tři přesvědčivá vítězství a taky březnovou vzpomínku, kdy Slavii i v deseti lidech (Martin Fillo dostal červenou kartu již ve třetí minutě) sympaticky trápili. I v oslabení sahali do poslední vteřiny po bodu.

Přitom ještě zdaleka nebyli vyladěni jako teď. Zejména co se týče zdravé mentality, přímočaré ofenzivy a variability. Byť koleno trápí Davida Buchtu, realizační tým mistra může sestavu jen odhadovat. Nastoupí Yira Sor s Romanem Potočným? Nebo trenér Ondřej Smetana zvolí jiný strategický plán s Carlosem De Azevedem, jenž minule jako žolík exceloval? Vyztuží střed pole Adamem Jánošem? A nepřekvapí Jiřím Klímou na hrotu místo Ladislava Almásiho?

iSport podcast: Objev, ale i nejdražší posila Almási. Baník ho našel díky číslům i referencím

Dřív Baník takový výběr a sílu zdaleka neměl. Připočteme-li ne zrovna ideální rozpoložení Pražanů a jejich blížící se důležitou čtvrteční odvetu play off Evropské ligy ve Varšavě, mohou mít sázkaři fakt zamotanou hlavu.

„Na to se vůbec neohlížím, vždyť Slavia má třicet hráčů, asi osm útočníků, k tomu bude k dispozici Kúdela,“ říká Smetana. „Hráči jsou obecně radši, když hrají a méně trénují. Jejich program je bezpředmětné řešit, nedá nám ani procento výhody. Četl jsem vyjádření, že budou v ideální formě třeba až za měsíc, vnímám to, ale respektujeme jejich sílu.“

OK. Ale zcela objektivně – kdy jindy by měli Ostravští ve Vršovicích uspět, když ne teď?

„Podle jednoho zápasu se nepozná, jak na tom jsme, ať už to dopadne jakkoli,“ krotí euforii také slovenský útočník Almási, pro kterého to bude pravá prověrka kvalit. Možná reprezentačních. „Určitě to bude těžké, jde asi o nejlepší tým české ligy. Nicméně moc se těším, nevzdáváme se.“

Foto Deník Sport, zdroj dat: Wyscout

(zdroj dat: Wyscout)

Nevzdává se nikdo z hostů. Právě efektivní způsob hry by totiž i na ligového suveréna mohl platit. Kdo pamatuje na předchozí vzájemný zápas, kdy sprinter Sor trápil beky národního týmu, jistě se těší na dnešek. Zvlášť když jde o nejčastěji střílející mužstva ve FORTUNA:LIZE. Obě baví.

„Hrají hodně rizikově, defenzivu vytahují vysoko. Strašně moc se mi to líbí,“ přiznává Smetanův asistent Tomáš Galásek, jenž je zároveň pravou rukou reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého.

Právě ten byl ve čtvrtek v Edenu v utkání proti Legii před úterní nominací na Bělorusko, Belgii a Ukrajinu zkontrolovat své koně. Potěšil ho však jen Lukáš Masopust, defenziva haprovala...

„Slavia momentálně ještě není v top formě jako loni. Mají tam plnou hlavu odchodů, práce trenéra není jednoduchá. Teď to může být šance pro Baník. Fakt věřím tomu, že když tam přijede koncentrovaný a odmaká to jako posledně, může tam něco uhrát,“ předikuje Dušan Vrťo, bývalý ostravský sportovní ředitel a v současnosti hráčský agent.

SESTŘIH: Baník - Pardubice 3:1. Ostrava rozhodla po přestávce skvělou smrští

SESTŘIH: Slavia - Legia Varšava 2:2. Přestřelka v Edenu, domácí dvakrát dotahovali