Sedmnáctiletí talenti v lize: Prosazují se Mašek a Samek, kdo čeká na šanci?

Je jich jako šafránu, sedm, a jen dva z nich můžete vídat na ligových trávnících pravidelněji. Hvězdu nedělního zápasu Slavia-Baník Daniela Samka, a pak mladoboleslavský talent, který je na radaru české špičky, Lukáše Maška. Deník Sport představuje všechny hráče ročníku 2004 a mladší, kteří figurují v kádrech prvoligových týmů. Věkově jsou to „prvoročáci“ ve starším dorostu, jablonecký Vojtěch Werani by dokonce mohl kopat ještě v „dorazovém“ mladším dorostu.

Lukáš Mašek

Mladá Boleslav, záložník

Narozen: 8. května 2004 (17 let)

Bilance v lize: 8 zápasů/0 gólů/1 asistence

Debut v lize: 16 let a 184 dní

8. listopadu 2020, Slavia-Mladá Boleslav 1:0 (5 minut)

Kariéra: Mladá Boleslav (2011-dosud)

Nejstabilnější „sedmnáctka“ v lize. V této sezoně nehrál jen v prvním kole v Plzni, do ostatních utkání naskočil, třikrát jako střídající, jednou do základu. Pozorně ho sleduje česká špička, jeho přestup by mohl proběhnout už v zimě, nebo příští léto. Ostatně i proto svou smlouvu s Mladou Boleslaví nedávno prodlužoval pouze o rok.