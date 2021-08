Liga očima fans: Dva pohledy na Slavii, klobouk dolů před Pastrňákem

Fotbalistům Slavie příliš nevyšlo předkolo EL proti Legii Varšava, zato si spravili chuť v domácí soutěži proti Baníku. "Chachary" v Praze nepotěšil fotbal, ale přímo mezi nimi burcoval kotel David Pastrňák. Klokani zase promarnili luxus ve svém vlastním sektoru coby hosté. Jak poslední kolo ligy viděli fanoušci?

SLAVIA PRAHA Legia a Baník, dva pohledy na Slavii Zápas s Legií Varšava bohužel skončil remízou 2:2 a dle mého se naše šance na postup dost snížily. V Polsku požene Legii stadion fanatických fanoušků a podle jejich předvedené hry u nás přesně na to čekali. Našich sedmnáct střel stačilo pouze na dvě branky, kdežto Legii k nim postačily pouze tři. Při detailnějším pohledu na statistiku jsou ta čísla ještě horší. My šest střel na branku a Legia pouze dvě – ano, dvě. Dvě, ze kterých padly dva góly. V utkání s Baníkem nabídla Slavia úplně opačný pohled. S mnohými náhradníky porazila Ostravské vysoko 4:0. Předváděný fotbal nabídl krásnou podívanou. Navíc podkreslenou skvělou Tribunou Sever a neméně skvělými, jako už tradičně, fanoušky Baníku. Účast sedmnáctiletého Daniela Samka v základní sestavě, jeho gólová asistence a gól už byly pro sešívané fanoušky třešničkou na dortu. A co ve čtvrtek v Polsku? Slavia ukázala, že na postup má. Tak snad se to podaří. Sešívaní do toho! DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Baník 4:0. Jasná záležitost domácích, trefili se i Tecl se Samkem

SPARTA PRAHA Žák trápil učitele, ale vzpoura potlačena! Mělo to být utkání učitele s žákem, ovšem první poločas tomu vůbec nenasvědčoval. Dokonce se zdálo, že žák učitele místy přehrával. Výjimkou byla Karabcova super tutovka po nezištné přihrávce Hancka. Ale Hradec nezůstal nic dlužen, nastřelené břevno bylo varovným signálem. Není třeba být absolventem trenérského kurzu, aby bylo zřejmé, že enormní fyzické nasazení nemůže vydržet celý zápas. Tlak Sparty narůstal, aby, v souladu se statistikami, naši borci nabývali vrchu, a ten vyjádřili také brankově. Sympatický výkon Hradce prostě na kvalitu nestačil. Výborný výkon podal na podhrotu Adam Hložek, nejlepší hráč utkání. Také potěšilo střídání Vaška Drchala a jeho spolupráce s Peškem při čtvrté brance. U něho se nabízí paralela s Filipem Panákem, když se po dvou těžkých zraněních vrátil do hry. Zklamal nepodařený výkon Wiesnera, ten byl jen stínem borce, kterého známe! Všem hráčům bez rozdílu patří dík za výkon i výsledek. To platí také pro mládežníky B-týmu, který pokořil Příbram! Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 4:0. Vysoká výhra Letenských, dvakrát pálil Pešek

VIKTORIA PLZEŇ Chorý mě překvapil, hraje výborně Hle, vše zatím vypadá zalité sluncem. Zase dva korálky na šňůrku výher. Sice jeden výbuch s komikama z Walesu, ovšem zbytek za tři body. A je jedno, kdo nastoupí, někomu to jde lépe, někomu méně, ale snaha je vidět od všech. Velice mile mě překvapuje Chorý. Takový dost nedoceněný, samá ruka, samá noha, spíš sklepával balony – ale nyní hraje fakt výborně. Rozdíl je znát taky mezi Ba Louou a Kayambou. Hned je vidět, proč si Poláci vybrali toho prvního, druhý to dost zadrbává. Motorová myš Šulc, odepisovaný Řezník, jistý Hruška a tak dále. Horší to asi bude, až narazíme na lepší týmy. Zatím jsme doma potkali tak střed a v Evropě třetí ligu. Snad CSKA odklidíme a nějaké grošíky sklidíme. Je to potřeba. Chodíme do hlediště a buďme za to rádi. Ono to dlouho nevydrží, nevěřím tomu. Tak do voleb. A potom nám zase přistřihnou křidýlka. Teď porazíme Hradec i s naším bývalým trenérem Koubkem. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Karviná 2:0. Viktoria pokračuje na vítězné vlně, trefili se Chorý s Kašou

BANÍK OSTRAVA Zpátky na zem. Pastrňák? Klobouk dolů! Takhle nažhavení a sebevědomí na Slavii jsme dlouho nejeli a možná zase dlouho nepojedeme. První poločas byl ale z naší strany úplně bezzubý. Klímův příchod byl oživením, ale debaklu nijak nezabránil. Hrozně moc chyběl běhavý a ve formě hrající Tetour. Kdysi pro nás nepostradatelný Jánoš se totiž už delší dobu neskutečně trápí a ve středu hřiště to bylo v neděli cítit. Totálně jsme ve stěžejním prostoru hřiště propadávali. Nedělní duel nás posadil zpátky na zem. Slavia na nás byla výborně připravená a všechny naše silné zbraně vymazala. Pokud opravdu myslíme vážně útok na poháry, musíme porážet Slovácka, Jablonce, Boleslavi a další. Hned v sobotu přijede právě Boleslav, nic jiného než tři body nepřipadá v úvahu. Je pravděpodobné, že jde o přímého konkurenta v boji o Evropu. Největším pozitivem tak byl support Davida Pastrňáka přímo v kotli. Klobouk dolů za to, že pořád ví, odkud pochází. To je prostě Ostravsko a Baník. Takový emociální úlet se pražským celebritám z módní policie stát nemůže… David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje Hvězda NHL David Pastrňák v Edenu fandil Baníku přímo mezi chuligány • Foto Twitter