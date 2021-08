SESTŘIH: Olomouc – Jablonec 4:0. Kanonáda Sigmy, dvakrát se trefil Hála

Fotbalisté Jablonce po postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy přes Žilinu prohráli v 6. kole první ligy v Olomouci 0:4. Sigmu poslal do vedení ve třetí minutě Pablo González, zbývající tři branky přidali domácí po změně stran. Nejdříve se trefil Ondřej Zmrzlý a po něm v rozmezí 73. až 79. minuty dvakrát střídající Martin Hála. Hanáci bodovali ve čtvrtém kole po sobě, naopak Severočeši nezvítězili v nejvyšší soutěži popáté za sebou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. P. González, 58. Zmrzlý, 73. Hála, 79. Hála Hosté: Sestavy Domácí: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (88. Vepřek) – Jakub Matoušek (46. Hála), Breite (C), P. González (68. J. Sedlák), Daněk – Zifčák (75. Vaněček), Růsek (75. Zahradníček). Hosté: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob (88. Surzyn) – Považanec (71. Čvančara) – Pleštil (56. Vaníček), Houska, Kratochvíl, Pilař (71. Malínský) – Doležal (C) (88. Martinec). Náhradníci Domácí: Stejskal, Vaněček, Sedlák, Hála, Zahradníček, Vepřek Hosté: Hrubý, Vaníček, Štěpánek, Malínský, Čvančara, Martinec, Surzyn Karty Domácí: Daněk, Poulolo, Vepřek Hosté: Považanec, Rada, Zelený, Doležal, Krob Rozhodčí Berka – Nádvorník, Novák Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 3005 diváků

Zápas byl pikantní zejména pro Housku, který před sezonou přestoupil do Jablonce po devíti letech strávených v olomouckém dresu. Domácí se dostali do vedení ve třetí minutě hned ze své první šance. Po rohovém kopu vznikl v malém vápně Jablonce závar, na jehož konci poslal míč zblízka do sítě González.

Poté sice převzali iniciativu hosté, vážnější šanci si však nepřipravili. Nebezpečná byla naopak hlavička Jemelky ze 14. minuty, která skončila těsně vedle pravé tyče. Po 20 minutách hry se k hlavičce dostal jablonecký Pilař, branku nicméně přestřelil. Stejným výsledkem o malou chvíli později skončila také střela Gonzáleze z pravé strany. Chvíli před půlhodinou hry Doležal sklepl míč uvnitř vápna Kratochvílovi, jehož přízemní střela do středu branky skončila v rukavicích brankáře Macíka.

SESTŘIH: Olomouc - Jablonec 4:0. Demolice na Hané, hned dva góly vstřelil střídající Hála

Ještě před koncem prvního poločasu si oba týmy vypracovaly dvě gólové šance. Nejdříve postupoval z levé strany sám na Hanuše Rousek, ale jabloneckého brankáře zblízka neprostřelil. Vzápětí nedokázal prudký centr z levé strany usměrnit mezi tři tyče Zifčák. Nad brankou pak skončil pokus hostujícího Pilaře a Doležala z bezprostřední blízkosti vychytal brankář Macík.

Hned po 30 vteřinách druhého poločasu se sám před Hanuše dostal Daněk, hostující brankář včas zmenšil úhel a zasáhl. V 53. minutě Breite pěkným lobem do vápna našel Zifčáka, ten si zpracoval míč hrudí a z voleje trefil břevno hostující branky.

O pět minut později už domácí přidali druhou branku. Hálovu střelu z dálky Hanuš vyrazil jen k dobíhajícímu Zmrzlému, který už hostujícího brankáře napodruhé prostřelil.

Hanáci se hnali za dalším zásahem, jenže Hála, Zifčák ani Daněk se neprosadili. Prvně jmenovaný ale zamířil vedle, Zifčák naopak přímo do připraveného Hanuše, který předvedl dobrý zákrok také proti střele Daňka z pravé strany. Snížení měl na druhé straně hřiště na hlavě Doležal, jehož pokus prolétl těsně vedle pravé tyče Macíkovy branky.

Třetí trefu Olomouc přidala v 73. minutě, kdy se míč odrazil uvnitř vápna k Hálovi, který ho neomylně poslal pod Hanušem do sítě. Následně se neprosadil Vaněček. Sigmu to však mrzet nemuselo, protože na 4:0 zvýšil vzápětí přízemní střelou k pravé tyči opět Hála. Sigma zdolala v lize Jablonec po osmi zápasech poprvé od dubna 2016.

Olomouc - Jablonec: Breite labužnicky vyslal do tutovky Zifčáka, ten však trefil pouze spojnici

Olomouc - Jablonec: V obrovské šanci se zjevil nehlídaný Zifčák, jenže nedal!

