Hororové dny v Plzni. Příjemné to není, řekl Bílek. O kádru se brzy rozhodne

Bylo těžké zmobilizovat tým po bolavé prohře v Sofii, která znamenala vyřazení z evropských pohárů?

„Tři dny nazpátek jsme hráli v těžkém utkání 120 minut, museli jsme zátěž rozložit. Proto nehrál od začátku třeba Bucha, normálně by nehrál ani Chorý, ale Beaugel nebyl připravený na víc, než třicet minut. To samé Havel. Měli toho dost, ale nechci se tím teď zaobírat. První půli jsme chytili dobře, slušně kombinovali, škoda, že z toho nepadl gól. Pak jsme začali být pasivní, vyústilo to v nádhernou branku soupeře. Poté jsme si vytvořili tlak, ale nedostali jsme se do kloudné střelecké přiležitosti. Bylo to bez efektu.“

Jak se srovnat s takovým hororovým týdnem, co Plzeň prožila?

„Dvakrát jsme prohráli důležité mače, pocity nejen u mě, ale u všech v klubu nejsou příjemné. Končí nám období, kdy jsme sehráli hodně utkání. Věřím, že nám pauza prospěje, kluci si trošku odpočinou, něco natrénujeme a pak zase předvedeme svou sílu. Oba zápasy byly zbytečné porážky.“

Tušíte, jak se bude zužovat kádr?

„Přiznám, že se šéfem klubu o tom mluvíme, ale teď netuším, jaký bude závěr. Rozhodne se v nejbližších dnech. Brzy končí přestupový termín, pokud k něčemu dojde, musí se to seběhnout rychle.“

Jak velké změny si dovedete představit?

„O tom teď nepřemýšlím, ještě to ani nemám v hlavě, tam mám pořád zápas. O kádru rozhodneme během pár dní, budeme se tomu věnovat.“

Líbil se vám Jan Sýkora, který se připojil k týmu z Polska?

„Předvedl své kvality, i v první půli patřil k těm aktivnějším. Předvedl dobrý výkon, určitě bude posilou, když něco natrénuje a zlepší fyzickou kondici, v poslední době u něj nebylo herní vytížení tak velké. Hodně nám pomůže, jsem o tom přesvědčený, škoda že v prvním poločase neproměnil svou šanci.“

Co jste řešil s rozhodčím, když jste v závěru dostal žlutou kartu?

„Ve druhé půli se prakticky nehrálo. VAR řešil několik situací, pak se rozhodlo, že se nic nestalo. Pět minut se nastavuje normálně při střídání, ale takhle... Už toho bylo moc. Byl jsem se zeptat, proč se nastavilo tak málo.“

