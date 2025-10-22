Fanoušky Sparty čeká v Rijece vězeňský sektor. Priske: Je těžké to hodnotit...
PŘÍMO Z RIJEKY | Deset zápasů, jen pět výher, dva pády na evropské pouti, jeden na domácí. Sparta se sice v nové sezoně pozvedla, ale na cestách jí to drhne, ve venkovních duelech se jí opakují propady - ostatně důkazem je i nedělní bezkrevná remíza na Slovácku. Další pokus na změnu přichází ve čtvrtek, v Chorvatsku na stadionu místního mistra Rijeky v Konferenční lize.
Stoupnete si na hlavní tribunu stadionu Rujavica, stánku, kde hraje od roku 2015 své duely HNK Rijeka, úřadující mistr Chorvatska. Stačí otočit hlavu doprava a zjeví se vám interesantní výjevy.
Moře s jeřáby v největším jadranském přístavu, které je však v tento čas zahalené mlhou, navíc ho skrápí vytrvalý déšť. V samotné aréně obří tabule se znakem Konferenční ligy, logy HNK i Sparty a s nápisem ve třech jazycích: Welcome. Vítejte. Dobrodošli.
Jenže za ním ihned zmerčíte tribunu, která už tak pohostinná není. Je to prostě klec, vězeňský prostor. Tady budou stát sparťanští fandové, kterých dorazí 412.
„Je těžké to hodnotit. Vždy je to o respektu k domácímu klubu, ale není to nejlepší sektor pro fanoušky, který jsem viděl,“ glosoval sparťanský kouč Brian Priske. „Myslím, že naši fanoušci jsou zvyklí na jiné podmínky, ale na druhou stranu na fotbale je okouzlující, že cestujete, vidíte jiné kultury, jiná města,“ pokračoval diplomaticky.
Sektor pro hosty na stadionu Rijeky • Deník Sport / Pavel Baláž
Rijeka vystavěla klec jako reakci na zápas s Hajdukem Split v roce 2013 (ještě na starém stadionu), při němž došlo k bitkám a ke zraněním. Proto uzamkne soupeřovy fandy do žaláře.
Sparta bude chtít své věrné vysvobodit výsledkem. To je jasné, jenže… Venkovní duely v této sezoně nejsou zrovna její nejlepší disciplínou. Padla v Aktobe, v Rize, v domácí soutěži v Hradci Králové, dvakrát ztratila remízami.
Vítězství v Chorvatsku by však bylo milé navázání na vstup do Konferenční ligy, při němž rudí doma zničili značně přesvědčivě Shamrock Rovers. Navíc je to možnost zahladit nedělní drhnoucí představení na Slovácku. „Musím říct, že nevidím žádnou mentální změnu, v každém utkání jsme odevzdali sto procent, jak jsme zvyklí. Ale zmiňoval jsem to v kabině, že je sice super sbírat výhry před skvělými fanoušky na Letné, ale je nutné sbírat body i venku. Věřím, že tady vyhrajeme,“ vykládal Priske.
Vedle něj seděl na tiskové konferenci brankář Peter Vindahl, oba nasadili fialové teplákové soupravy, tedy sadu, v níž dorazili také do Uherského Hradiště. Přes tento detail a připomínku nedobré neděle dánský pavouk nepředvedl ani náznak pochybností o čtvrtečním konečném skóre.
„V minulých sezonách jsme hráli Ligu mistrů a Evropskou ligu, proto můžeme být optimističtí. Myslím, že můžeme vyhrát každý zápas v této soutěži. Když budeme mít dobrý den, nevidím soupeře, kterého bychom nemohli porazit. Můžeme jít daleko, to je motivace,“ pronesl velmi sebejistě.
Stadion Rijeky • Deník Sport / Pavel Baláž
Priske se podíval, zamyslel se, později optimistická slova krajana zhodnotil: „Myslím, že to říkal se vším respektem k našim soupeřům. Samozřejmě, Konferenční liga je jiná káva než Liga mistrů, pokud podáme dobré výkony, můžeme zdolat prakticky každého. Ale u toho musíme začít, podat výkon, soustředit se na sebe. A co se týče cíle, nejdříve se musíme kvalifikovat do další fáze.“
To by měl jeho celek zvládnout, patří mezi favority, a to i v případě střetu s Rijekou. Nemělo by ho zastavit ani „psí“ počasí. Pro oblast Rijeky platí oranžové varování, tedy druhý nejvyšší stupeň, kvůli extrémním srážkám a silnému větru.
K tomu přibývá ještě žluté varování před bouřkami. Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku.
Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou, má být liják ultrasilný. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek. „Mně to nevadí, jsem z Dánska,“ usmál se Vindahl. „Na utkání to vliv mít může, na tvorbu sestavy ne,“ přihodil Priske.
Na tu však budou mít dopad absence. Chybí dlouhodobí marodi Elias Cobbaut a Magnus Kofod Andersen. Na marodce je také Dominik Hollý, letitý motor zálohy Lukáš Sadílek a stejně jako na Slovácku kapitán Lukáš Haraslín. „S jeho zraněním s trochu trápíme,“ přiznal trenér. Slovenské křídlo rozhodně nebude ani v neděli proti Bohemians, výhled směrem k uzdravení kotníku není dobrý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off