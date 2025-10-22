ONLINE: Bohemians - Mladá Boleslav 0:1. Klíma brzy po půli otevřel skóre v Ďolíčku
Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce šestého kola Chance Ligy hostí Mladou Boleslav. V tabulce desátí Pražané by se v případě vítězství mohli posunout na sedmé místo. Trápící se Středočeši se pokusí vzdálit sestupovým příčkám, od nichž je dělí jediný bod. Utkání se startem v 18.30 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
V původním termínu 24. srpna se nehrálo kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Po středečním utkání budou mít všechna mužstva odehráno dvanáct zápasů. Souboj Bohemians s Mladou Boleslaví je specifický tím, že se oba soupeři rovněž v Ďolíčku utkají znovu už 5. listopadu v osmifinále domácího poháru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu