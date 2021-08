Houska po výprasku od „své“ Sigmy: Po pauze budeme stoupat

Hořký návrat?

„Určitě. Představovali jsme si o dost jiný výsledek. Co na to říct... 0:4 je prostě hodně.“

Přišlo po postupu přes Žilinu uspokojení?

„Myslím, že ne. Ale když začnete zápas inkasovaným gólem ve třetí minutě ze standardky, tak je to pro vás rána a pro soupeře branka zadarmo. Pak jsme sice převzali iniciativu a hráli podle představ, ale dobrý byl jen první poločas. Chtěli jsme pokračovat pořád stejně, pak se to bohužel absolutně nepovedlo.“

Bylo to i jinou Sigmou, než jakou znáte z předchozí sezony?

„Těžko říct. Vím, co chce trenér Jílek hrát, bylo to vidět. Kluci běhali, presovali a pak byli v laufu, když jim to tam napadlo. Hrálo se jim krásně, musím jim pogratulovat.“

Váš kouč Rada naopak řekl, že takhle to dál nejde. Co tím myslel?

„To, že se samozřejmě v lize chceme pohybovat někde jinde. Ztratili jsme zbytečně zápasy, které jsme ztratit neměli. Dostáváme první góly, pak to doháníme, ale je to těžké neustále otáčet. Všichni víme, že musíme mít více bodů, ale věřím, že po repre pauze už budeme stoupat tabulkou.“

Jak jste snášel anglické týdny?

„No, teď to bylo hodně náročné. Nějaké čtyři týdny jsme jeli úplně bez volna. Odehráli jsme hodně zápasu, nyní asi trochu potrénujeme v týdnu a pak třeba trošku vydechneme a zase nabereme síly na další část podzimu.“

Plní zatím jablonecké angažmá vaše očekávání?

„Teď jsem zklamaný z prohry, ale jinak jsem po všech stránkách maximálně spokojený. Fotbalově se cítím v týmu dobře a lidsky taky. Důležité bylo, že jsme se dostali do skupiny, to je pro nás dalších šest super zápasů. Čtyři už máme za sebou, těšíme se na další. Budeme chtít udělat co nejlepší výsledek.“