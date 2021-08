Lingr po ztrátě Slavie: Karviná žrala trávu, neměli jsme si nechat nakopat

Doma se chtěl ukázat. Slávistický záložník Ondřej Lingr ovšem z Karviné odjížděl po remíze 3:3 zklamaný. „Karviná hrála dobře, makala, žrala trávu a nebylo to jednoduché,“ mrzelo Lingra. „Nedařila se nám rozehrávka, dostali jsme dva hloupé góly ze standardek. Je to zklamání, musíme se vzchopit a makat dál.“

Karviná měla dokonce šancí víc, čím to, že jste ji do tolika pustili?

„Je to tak, Karviná měla možná i víc šancí, přesto jsme dali tři góly. Nemůžeme ale tři dostat! Jsme zklamaní, že jsme třikrát inkasovali, takhle venku nás to mrzí hodně.“

Zápas byl hodně emotivní, bylo to znát od začátku?

„Ano, šli do toho ostře. Takhle Karviná musí hrát a prezentovat se přesně takto. Má na tom hru založenou, my jsme se měli přizpůsobit dříve a lépe. Měli jsme hrát stejně, jako oni. Neměli jsme si nechat nakopat.“

Jak se vám konkrétně doma hrálo?

„Ve Slavii jsem rok a něco a teprve teď jsem byl proti Karviné v základu. Těšil jsem se. Mrzí mě, že to nebylo za tři body. Ale jsem rád, že jsem si mohl zahrát od začátku.“

Fanoušci obou táborů vyvolávali vaše jméno, potěšilo vás to?

„Byl to super pocit. Jsem odtud, moc si toho vážím. Chtěl bych poděkovat fanouškům, zahřálo mě to na srdíčku.“

Zranil se stoper Kúdela, tušíte, jak to může být vážné?

„To zatím nevíme. Asi půjde na rezonanci po zápase a uvidí se.“

Spekuluje se o přestupu Zimy i Simy, rozhodilo vás to?

„Já o tom nic nevím nekomentoval bych to, tohle není na mně.“

Karviná - Slavia: Srážka v pokutovém území, otřesený Kolář nemohl střídat

Karviná - Slavia: Zych dorazil balon do sítě po Qoseho rohu! 3:3

Karviná - Slavia: Traoré docpal balon do sítě po Samkově rohu! Sešívaní znovu ve vedení - 2:3

Karviná - Slavia: Samek skvělým centrem našel Kačarabu, ten ještě lépe hlavičkoval! 1:2

Karviná - Slavia: Samek nastartoval Ekpaie, Schranz srovnal na 1:1!

Karviná - Slavia: Papadopulos si pohrál s hostující obranou a prostřelil Koláře! 1:0