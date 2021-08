iSport podcast: Dočkal možná nedostane novou smlouvu

V novém iSport podcastu se podíváme taky na to, jak bude Sparta řešit situaci dvou supertalentů. Kde bude nastupovat Adam Hložek a nakolik to souvisí s pozicí Bořka Dočkala či Adama Karabce? Proč je otázka, zdali Letenští prodlouží svému kapitánovi smlouvu i do příštích let? A na čem ještě mladý záložník potřebuje zapracovat?