INSIDER: Sparta se „zrodí“ v Evropě, Slavia toho řeší až moc, míní Lička

Paradoxem je, že ligový hegemon posledních let Slavia, nakonec bude hrát jen Konferenční ligu. A po remíze 3:3 v Karviné má ještě víc starostí než dosud. „Mám pocit, jako by řešila příliš mnoho věcí,“ vypozoroval Lička. Patří k tomu i dění na přestupovém trhu, trenéru Jindřichu Trpišovskému do rozhodování o sestavě v posledním utkání přímo zasáhlo jednání ohledně odchodu Abdallaha Simy do Brightonu a Davida Zimy do FC Turín. Naopak některé nové akvizice se ještě v týmu pořádně nezabydlely, a přitom z nouze musely na trávník. „Plno hráčů to má v hlavě tak, že stoprocentně ve Slavii nebo slávisty nejsou,“ říká Lička a zabývá se otázkou, zda všechen ten nesoulad Trpišovský a spol. zvládnou.

Někdejší asistent trenéra Dušana Uhrina na stříbrném EURO 1996 či kouč Baníku a mistr polské ligy s Wislou Krakov popisuje také to, zda v nynější situaci a jedině za jakých okolností může pomoci Slavii Michael Krmenčík. „Je jako diesel,“ nachází Lička přirovnání a vysvětluje proč. Pokud pak jde o Plzeň, jež v Evropě nebude vidět vůbec a o první místo v ligové tabulce přišla po selhání s Hradcem (0:1), vidí nyní velkou výzvu pro trenéra Michala Bílka. „V Plzni musí přepnout na všední dny. Je to, jako když jedete z Ostravy do Prahy v mercedesu a musíte ho vrátit,“ přidává další motoristický příměr.

LIGOVÝ INSIDER s... Vernerem Ličkou

