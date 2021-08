Bývalý slávista na Letnou?! Sparta chce Zeleného, Pelta odolává

Levý obránce. Post, o kterém byli na Spartě přesvědčení, že ho mají po letech konečně adekvátně vyřešený. Z dánského Aarhusu získali Caspera Höjera, záda mu měl krýt talentovaný Matěj Polidar.

Tenhle koncept se ovšem Pražanům už během léta rozpadl. Höjer si totiž v odvetném utkání druhého předkola Ligy mistrů s Rapidem vážně poranil lýtko a po operaci může být až do konce kalendářního roku mimo hru.

Polidar sice dokázal severského parťáka adekvátně zastoupit, v sobotním duelu s Českými Budějovicemi ale pro problém s achilovkou musel předčasně střídat.

To byl pro Letenské jasný signál, že musí jednat. Podle informací serveru iSport.cz Pražané zacílili na defenzivního univerzála Jaroslava Zeleného. Devětadvacetiletý fotbalista sice v Jablonci nastupuje na pozici stopera, původem je to ovšem levý obránce. Tedy přesně to, co by Sparta potřebovala.

Tenhle transfer by byl pikantní i z toho pohledu, že ještě v minulé sezoně byl Zelený hráčem Slavie. Severočeši ho definitivně získali až po jejím skončení výměnou za Ivana Schranze a Tomáše Malínského.

„Sparta projevila zájem o Zeleného na hostování, my jsme také měli zájem o některé její hráče, ale nedohodli jsme se. Nemohl jsem destabilizovat kabinu. Postupem do Konferenční ligy jsme získali určitý finanční polštář, ale do ligy jsme vzhledem ke kvalitě našeho kádru vstoupili hrůzostrašně. Hráčům jsem za to ale udělil amnestii, liga pro mě začíná zápasem s Karvinou,“ uvedl Pelta pro iSport.cz.

Otázkou zůstává, zda je tohle stanovisko konečné. Není tajemstvím, že mezi vedením obou klubů panují nadstandardní vztahy. Čas je ovšem nepřítelem.

Přestupové okno se v Čechách sice zavírá až 8. září, pro Spartu ale fakticky skončí už o čtvrteční půlnoci. To je totiž nejzazší termín pro uzavření soupisek pro Evropskou ligu.