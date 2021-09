Stropek a Škoda bez trestů za „červené“ fauly. Ostuda, napsal Tvrdík

Měly to být červené. Kdyby sudí nechybovali, Stropek i Škoda by teď nejméně jeden zápas stáli. Jenže sudí chybu udělali, a tak oba hráči můžou nastoupit. Jsou to paradoxy, co? Jsou, ale rozhodnutí disciplinárky mi dává smysl. A nejenom proto, že se řídí doporučením UEFA. Kdybychom dohrávali každou nespravedlnost z hřiště u fotbalového soudu, mohla by se honba za úplnou spravedlností rozjet do nesmyslných extrémů. Třeba – nebyla první z těch dvou žlutých divná až chybná, takže červená nespravedlivá? Nikomu se nic nestalo, bouli nepočítám, tak to tak vezměme a jede se dál.