SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. Sešívaní znovu nedali gól, první zůstává Jablonec
Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve 13. kole první ligy v Olomouci 0:0 a nezvítězili v pátém soutěžním utkání po sobě. Napříč všemi soutěžemi uhráli počtvrté v řadě nerozhodný výsledek, z toho třikrát v lize. Obhájce titulu zůstal v sezoně nejvyšší soutěže jako jediný tým bez porážky, pošesté ale hrál nerozhodně a je tak remízovým „králem" ligy.
Vršovičtí jsou v neúplné tabulce druzí o bod za vedoucím Jabloncem a o skóre před třetí Spartou. Letenští ale mají k dobru úterní dohrávku s Bohemians 1905. Slavia, která ve středu v Lize mistrů remizovala bez branek v Bergamu, neskórovala ve třetím soutěžním utkání za sebou. Její střelecký půst trvá už 345 minut.
Olomouc zakončila anglický týden další remízou, ve čtvrtek na Andrově stadionu hrála v Konferenční lize s Čenstochovou 1:1. V nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních šesti utkání, zároveň ale v lize pětkrát v řadě neprohrála a je čtvrtá.
Domácí oproti čtvrtku nastoupili se třemi změnami, hostující trenér Trpišovský z úspěšné sestavy z Bergama posadil pouze Mbodjiho a místo něj poslal na hřiště Zmrzlého.
Už v první minutě pádil po rychlé akci Kušej na Koutného, který vyloženou šanci slavistického útočníka nadvakrát zlikvidoval. Pro Sigmu to bylo varováním pro zpevnění zadních řad. To fungovalo u postupných útoků Slavie, ale méně už u rychlých přechodů. Ve 12. minutě si dvojice Kušej - Koutný zopakovala situaci z úvodu a opět z ní vyšel vítězně hanácký brankář.
Olomouc vyrážela z hlubokého obranného bloku k občasným brejkům. Nejnebezpečnějším výsledkem byla střela Ghaliho zleva do boční sítě a Kostadinovova rána nad. Mistrovský celek se po krátkém výpadku vrátil k nátlakové hře, kterou přetavil do konce poločasu v 10 rohových kopů, několik závarů v pokutovém území a jednu nebezpečnou hlavičku Zmrzlého.
Po přestávce se domácí tým snažil vysokým presinkem ztížit rozehrávku Slavie, jejíž nápor neměl velkou intenzitu. Chyběla mu větší kreativita a finální přihrávka, která by vytvořila gólovou příležitost. Ta přišla v 69. minutě, kdy Zmrzlého centr zleva propadl k Vlčkovi a jeho střelu za překonaného Koutného vytáhl hlavou nad břevno střídající obránce Huk. Šlo o největší šanci Slavie v celém zápase.
Duel tím dostal ještě větší náboj, prioritou Sigmy byla bezchybná defenziva. Směrem dopředu nedokázali domácí udržet míč delší dobu na svých kopačkách, a proto se k zakončení nepropracovali.
S přibývajícím časem vystupňovala Slavia svoje úsilí, ale na tři body nedosáhla. Naopak v 88. minutě se po brejku střetl ve vápně Šíp s Markovičem. Hlavní sudí Starý nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím jej odvolal a ještě udělil Šípovi žlutou kartu za simulování.
Slavia v lize s Olomoucí osmkrát po sobě bodovala, na jejím hřišti prohrála pouze v jediném z posledních 12 duelů nejvyšší soutěže. Nenavázala tam však na minulá čtyři vítězství, přesně před šesti měsíci tam po triumfu 5:0 oslavila první titul po čtyřech letech.
Sigma v sedmi domácích ligových zápasech v sezoně neprohrála a získala tam 15 z celkových 20 bodů v ročníku. Navíc potvrdila, že má se sedmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|5
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|6
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu