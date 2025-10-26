ONLINE: Wolves - Burnley 2:2. Krejčí vs. Dúbravka, český bek asistoval u vyrovnání
V neděli pokračuje program 9. kola anglické Premier League. Wolverhampton čeká na první výhru v aktuální sezoně, vyzve nováčky z Burnley. V utkání proti sobě nastoupí český obránce Ladislav Krejčí a slovenský brankář Martin Dúbravka. Lídr tabulky Arsenal v londýnském derby hostí Crystal Palace, Manchester City nastupuje na hřišti Aston Villy. Utkání fotbalové Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.
Premier League 2025/2026
Krize Liverpoolu
Brentford šel proti obhájcům titulu do vedení už v páté minutě zásluhou Ouattary a ve 45. minutě zvýšil Schade. Na konci nastavení snížil Kerkez, ale po hodině hry svěřenci Keitha Andrewse opět vedli o dva góly. Thiago totiž proměnil penaltu za Van Dijkův faul. V 89. minutě zdramatizoval závěr Salah, jenž se v lize prosadil poprvé od poloviny září. „Reds“ si ve dvanáctiminutovém nastavení vypracovali veliký tlak, ale vyrovnání z něj nevytěžili.
West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod. Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.
Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.
V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.
Manchester United dál vítězí
United se na domácím hřišti dostali do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu. Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.
Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|3
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|4
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|5
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|6
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|7
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|8
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|9
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|10
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|11
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|12
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup