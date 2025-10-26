Předplatné

ONLINE: Wolves - Burnley 2:2. Krejčí vs. Dúbravka, český bek asistoval u vyrovnání

Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v dresu Wolves
United si užívají dlouho očekávanou vítěznou vlnu
16
V neděli pokračuje program 9. kola anglické Premier League. Wolverhampton čeká na první výhru v aktuální sezoně, vyzve nováčky z Burnley. V utkání proti sobě nastoupí český obránce Ladislav Krejčí a slovenský brankář Martin Dúbravka. Lídr tabulky Arsenal v londýnském derby hostí Crystal Palace, Manchester City nastupuje na hřišti Aston Villy. Utkání fotbalové Premier League sledujte ONLINE na webu iSport. 

Krize Liverpoolu

Brentford šel proti obhájcům titulu do vedení už v páté minutě zásluhou Ouattary a ve 45. minutě zvýšil Schade. Na konci nastavení snížil Kerkez, ale po hodině hry svěřenci Keitha Andrewse opět vedli o dva góly. Thiago totiž proměnil penaltu za Van Dijkův faul. V 89. minutě zdramatizoval závěr Salah, jenž se v lize prosadil poprvé od poloviny září. „Reds“ si ve dvanáctiminutovém nastavení vypracovali veliký tlak, ale vyrovnání z něj nevytěžili.

West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod.  Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.

Video placeholder
SESTŘIH: Leeds - West Ham 2:1. Rychlý nástup domácích, Součkův tým se nadále trápí • Canal+ Sport

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

Manchester United dál vítězí

United se na domácím hřišti dostali do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu. Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.

Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Sunderland952211:717
3Manchester City851217:616
4Manchester Utd.951315:1416
5Bournemouth843114:1115
6Liverpool950416:1415
7Tottenham842214:714
8Chelsea942317:1114
9Crystal Palace834112:813
10Brentford941414:1413
11Newcastle93339:812
12Aston Villa83328:812
13Brighton933314:1512
14Everton83239:911
15Leeds93249:1411
16Fulham92259:148
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham91177:204
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

