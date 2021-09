Zelený Spartu neposílí, Pelta odolal. Co další změny na Letné?

Na poslední chvíli se chtěla posílit a zareagovat tak na řadu absencí. Sparta si v Jablonci vyhlédla defenzivního univerzála Jaroslava Zeleného, jednání s Jabloncem ale v dohodu nevyústila. Šéf severočeského klubu Miroslav Pelta ze své pozice necouvl, transfer je tak nenávratně u ledu. Co bude následovat? Letenští mají na případné posílení čas jen do čtvrteční půlnoci, to je totiž nejzazší termín pro dopsání nových hráčů na soupisku pro Evropskou ligu.