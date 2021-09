Krmenčík dal hattrick za béčko Slavie, řádil i Kuchta. A Houštecký se zlobil

Už ví, jak chutná gól v dresu Slavie. A rovnou hattrick za poločas! Michael Krmenčík v neděli dopoledne nastoupil za béčko v 6. kole ČFL - skupiny A proti Sokolovu. První trefu slavil už v 8. minutě, další dvě branky přidal ještě do konce prvního poločasu, který pražský tým ovládl 6:1. Za rezervu „sešívaných“ naskočili v základní sestavě i Ladislav Takács a Jan Kuchta. Slavia nakonec i přes vyloučení Kryštofa Obadala vyhrála jednoznačně 8:2.

Michael Krmenčík přišel do Slavie v červenci na hostování z belgických Brugg. Klubu měl pomoct k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Vinou zranění ale poprvé naskočil až na konci srpna, v neúspěšné odvetě play off Evropské ligy na hřišti Legie Varšava stihl 10 minut. Dalších 19 zapsal v následném víkendovém utkání v Karviné (3:3).

První trefu slavil ale za B tým v ČFL. V nedělním dopoledním utkání proti Sokolovu se trefil už v 8. minutě po přihrávce Jana Kuchty. V 34. minutě zvyšoval Krmenčík už na 5:0 a ještě před koncem poločasu zkompletoval po další Kuchtově asistenci hattrick.

Slavia vedla po prvním poločase nad Sokolovem vysoko 6:1. Idylku narušil zkraje druhé půle ostrý faul Nutsu Stana, který ostrým skluzem přepálil Kuchtu po odehrání míče. Areál v Horních Počernicích okamžitě prořízl ostrý hlas Zdeňka Houšteckého, asistenta trenéra A týmu.

„Vyhoď ho, jasná červená!“ křičel Houštecký na rozhodčího Petra Víta, který ovšem tasil pouze žlutou kartu.

„Máš ze sebe dobrej pocit?!“ dodal Houštecký ještě směrem k sokolovskému stoperovi.

Zřejmě i z obav ze zranění byl Krmenčík společně Kuchtou, který zapsal čtyři asistence, v 51. minutě vystřídán.

„Proč jste nás ještě nenechali hrát?“ ptal se s úsměvem Krmenčík trenéra Marka Jarolíma při odchodu ze hřiště. Kromě Houšteckého jeho výkon na vlastní oči sledoval i hlavní kouč Jindřich Trpišovský, trenér gólmanů Štěpán Kolář či hráčův agent Daniel Smejkal.

O deset minut později viděl Kryštof Obadal červenou kartu za ruku v pokutovém území. Béčko Slavie si i tak dokráčelo k první výhře v sezoně, Sokolov přejelo vysoko 8:2. Celý zápas odehrál také Ladislav Takács, který si připsal jednu asistenci.

„Super, Michael i Laco tomu přinesli hodně. Jak hrají nahoře, tak k tomu ty body a čísla, co měli, patří. Nám to extrémně pomohlo a snad to pomohlo i jim, že mají trošku sebevědomí a nabrali herní klid. Teď zase pomůžou áčku, proto tady i jsou,“ uvedl kouč Jarolím pro klubový web.

Spokojený byl i s Kuchtou, který nastoupil netradičně v záloze. „Dařilo se mu na té pozici skvěle. Hrál podhrot a dělal tam rozdílové věci. Bral si těžší balony, se kterými dokázal vyjet a tím posouval naší hru. Podal výborný výkon.“